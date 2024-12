Risparmiare sulle bollette è possibile: ecco come ridurre la spesa per luce e gas

Ridurre le bollette di luce e gas è possibile: ci sono due modi per tagliare la spesa. Il primo è rappresentato dalla riduzione dei consumi, puntando sull’efficienza energetica e cercando di evitare, il più possibile, gli sprechi. Il secondo, invece, passa per la scelta delle offerte luce e gas più convenienti tra le tante opzioni disponibili sul Mercato Libero.

Scegliere l’offerta giusta può essere complicato, soprattutto per chi non conosce tutte le dinamiche del mercato energetico e il modo in cui viene calcolata la bolletta. A questo problema c’è, però, una soluzione: affidandosi al team di esperti di SuperMoney, infatti, è possibile ottenere una consulenza gratuita e senza impegno, in modo da poter scegliere l’offerta più vantaggiosa.

Per trovare l’offerta giusta è possibile collegarsi al comparatore di offerte di SuperMoney, disponibile qui di sotto. Bastano pochi secondi per accedere ad una panoramica delle migliori offerte disponibili. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile richiedere la consulenza gratuita per scegliere l’offerta giusta.

Come scegliere l’offerta giusta e tagliare le bollette

Per scegliere le offerte più convenienti è possibile utilizzare il comparatore di SuperMoney. È sufficiente:

inserire il tipo di tariffa desiderato (luce, gas oppure luce e gas insieme)

selezionare il tipo di utente (domestico o commerciale)

A questo punto, si può accedere a una panoramica delle offerte, ordinate in base alla convenienza. Inserendo una stima del proprio consumo annuo (il dato è sempre indicato in bolletta) è possibile anche ottenere una stima della spesa attesa con l’attivazione delle tariffe scelte.

Sfruttando la consulenza gratuita e senza impegno di SuperMoney, accessibile direttamente dal comparatore, è possibile poi ottenere supporto da un consulente qualificato che aiuterà l’utente nella tariffa più adatta alle proprie necessità, valutando l’opzione giusta tra tariffe a prezzo fisso e tariffe indicizzate e fornendo relative alle modalità di attivazione e alle tempistiche.