Risparmio incredibile con Fastweb Mobile: 150 GB da 7,95€/mese

Segnaliamo la grande occasione proposta da Fastweb Mobile: con una spesa ridotta a soli 7,95 euro al mese, offre una tariffa imbattibile. È quella che include la navigazione sui network di ultima generazione per i dispositivi compatibili, sfruttando la tecnologia della rete premiata da Ookla come la più veloce d’Italia. In cosa consiste? Vediamolo insieme.

Fastweb Mobile: l’offerta con 150 GB, anche 5G

Innanzitutto, ci sono 150 GB di traffico anche su 5G, per prestazioni senza compromessi anche nello streaming dei contenuti multimediali, nel download e persino nel gaming con i titoli multiplayer. A questo si aggiungono minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali (oltre che verso 60 destinazioni internazionali), il roaming anche in UK, Svizzera e Ucraina, l’assistenza a portata di app e non è ancora tutto. Completano il pacchetto 100 SMS, la possibilità di richiedere una SIM o eSIM e i tanti corsi presenti nel catalogo della Digital Academy per la propria formazione, così da farsi trovare pronti per le richieste di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

I vantaggi non finiscono qui: non ci sono costi nascosti ed è possibile provare il servizio senza impegno, grazie alla totale assenza di vincoli di durata o di spese per l’uscita. Inoltre, puoi sottoscrivere la promozione in totale autonomia con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica), in modo semplice e veloce.

Ricapitolando, in questo momento hai la possibilità di attivare l’offerta relativa a Fastweb Mobile per soli 7,95 euro al mese. Sono inclusi 150 GB per navigazione, comunicazione e streaming, anche in 5G, minuti illimitati per chiamare numeri fissi e cellulari, 100 SMS, la spedizione della SIM o l’attivazione della eSIM e l’accesso ai corsi della Digital Academy. Scopri di più sul siti ufficiale.