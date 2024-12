Rivoluziona il tuo business con myPOS Go Combo: il POS mobile all-in-one

Se sei un imprenditore che ama le soluzioni di pagamento versatili, convenienti e all’avanguardia, rivoluziona il tuo business grazie a questo POS mobile all-in-one semplicemente fantastico. Acquista myPOS Go Combo a soli 189€ + IVA! Si tratta della soluzione più intelligente in commercio.

Infatti, questo innovativo dispositivo combina la potenza di un POS portatile con la praticità di un terminale di pagamento tradizionale, offrendo una serie di vantaggi che renderanno la gestione delle transazioni un gioco da ragazzi. Questa è la risposta che stavi cercando.

POS mobile myPOS Go Combo: caratteristiche principali vincenti

Acquista myPOS Go Combo a soli 189€ + IVA, il POS mobile che offre tantissimi vantaggi grazie alle sue caratteristiche principali avanzate:

design compatto e portatile che si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro, che sia in negozio o in movimento, con una forma ergonomica che lo rende molto facile da trasportare e utilizzare ovunque;

che si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro, che sia in negozio o in movimento, con una forma ergonomica che lo rende molto facile da trasportare e utilizzare ovunque; connettività avanzata grazie alla doppia connettività WiFi e 4G per garantire transazioni rapide e sicure in ogni situazione, anche quando sei lontano dalla sede operativa;

grazie alla doppia connettività WiFi e 4G per garantire transazioni rapide e sicure in ogni situazione, anche quando sei lontano dalla sede operativa; schermo touch intuitivo da 5,5 pollici che rende l’utilizzo di questo POS mobile un’esperienza sempre fluida e piacevole, sia per te che per i tuoi clienti;

da 5,5 pollici che rende l’utilizzo di questo POS mobile un’esperienza sempre fluida e piacevole, sia per te che per i tuoi clienti; stampante termica integrata con la quale potrai emettere ricevute istantaneamente.

Grazie a myPOS Go Combo, ovunque tu sia, potrai accettare tutti i pagamenti con carte di credito, debito, contactless e persino pagamenti digitali come Apple Pay e Google Pay. Inoltre, accedi a un servizio trasparente nei costi perché non prevede alcun canone mensile nascosto. Tu paghi il terminale e ad ogni transazione l’1,20% di commissioni.

Con questo POS mobile l’accredito è istantaneo. Infatti, i fondi delle tue vendite sono immediatamente disponibili sul tuo conto myPOS, migliorando così il flusso di cassa della tua attività. Tutto questo con un app store dedicato che permette di personalizzare il terminale con applicazioni business specifiche per il tuo settore, aumentandone l’efficienza operativa.

Grazie al supporto multilingua rappresenta uno strumento ideale per le attività che servono clienti internazionali. Infine, myPOS Go Combo mette la sicurezza al primo posto. Infatti è dotato di certificazioni PCI PTS 5.x e PCI DSS.