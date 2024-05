Rivoluzione Digitale Terrestre: cancellati 5 canali dalla piattaforma

La piattaforma digitale terrestre è in continuo aggiornamento, nonostante si avvicini sempre di più la data del prossimo switch off al DVB-T2. Questa nuova tecnologia di trasmissione ancora non è stata accesa in Italia, lasciando così i cittadini in attesa e apprensione, con la speranza che i televisori in loro possesso non diventino, malauguratamente, incompatibili. Intanto un’altra rivoluzione ha colpito chi vive in una delle isole più belle dell’Italia.

Infatti, ben 5 canali sono stati cancellati dalle trasmissioni regolari nel Mux Locale 4 Sicilia dove, al loro posto, si è trasferito Telespazio Messina alla posizione 89 del telecomando. La trasmissione dei programmi avviene in Mpeg-4 H.264 e in definizione standard. Nel frattempo anche un altro canale ha iniziato a trasmettere in H.265 con codec HEVC e definizione standard. Si tratta dell’emittente Business Channel, facente parte del gruppo ADN Italia.

Tornando al Mux Locale 4 Sicilia i telespettatori devono dire addio non a uno, ma a ben cinque canali TV che prima gli facevano compagnia. Una notizia che non fa mai piacere, soprattutto a chi era abituato a seguire le programmazioni. Se hai problemi di segnale TV ricordati che puoi contattare il centro assistenza specifico per problematiche con il digitale terrestre.

Digitale Terrestre: ecco i 5 canali eliminati

Una volta aggiornato il proprio apparecchio, sia esso un televisore o un decoder di ultima generazione, 5 canali del Mux Locale 4 Sicilia non potranno essere più agganciati sulla piattaforma digitale terrestre. Infatti, proprio in questi giorni sono stati cancellati. Una notizia che lascia sempre un po’ di amaro in bocca, ma che fa capire quanta rivoluzione sia ancora in corso nella radiotelevisione italiana. Ecco l’elenco dei canali eliminati:

LCN 186: Canale 8 Sociale ;

; LCN 189: Cinquestelle ;

; LCN 191: Euro TV ;

; LCN 198: TV Alfa comunità ;

; LCN 210: TMC Telemondo Centrale Famiglia.

Come ad ogni cambiamento di questo tipo ti consigliamo di aggiornare la tua lista canali se il tuo apparecchio non lo ha già fatto automaticamente. Puoi procedere avviando la ricerca automatica dei canali in modo da aggiornarti alle ultimissime novità del digitale terrestre e prepararti al meglio per il prossimo switch off al DVB-T2.