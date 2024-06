Rivoluzione digitale terrestre: ancora modifiche sui canali

Prosegue la rivoluzione del digitale terrestre con ulteriori modifiche ai canali TV della piattaforma. A livello locale sono tantissimi gli aggiornamenti. Oggi segnaliamo che nel Mux Locale 2 troviamo alla numerazione LCN 79 il canale televisivo Made in Calabria. Questa emittente trasmette in definizione Mpeg-4 H.264 con risoluzione di 1280 x 1080 pixel. Questo canale trasmette le eccellenze calabresi da Reggio Calabria fino a Roma Capitale e provincia. Dal 2022 i suoi programmi raggiungono la regione Lazio per la comunità di calabresi trasferiti nella città metropolitana di Roma.

Il piano editoriale di Made in Calabria – viene spiegato in un comunicato ufficiale – vuole raccontare tutto quello che sono le tradizioni, i prodotti agroalimentari e soprattutto valorizzare, in ottica turistica, i territori dalla straordinaria bellezza paesaggistica, naturalistica, archeologica ed enogastronomica. La valorizzazione del territorio rappresenta il cuore pulsante di questa emittente televisiva, che non vuole fare solo una descrizione accademica di prodotti e luoghi del territorio, ma vuole trasmettere quelle che sono le emozioni di tutti i protagonisti di questi splendidi luoghi.

Invece, a livello nazionale una novità ha raggiunto i televisori di tutti gli italiani. Canale 269 sta trasmettendo ora alla numerazione LCN 269. L’emittente trasmette in definizione Mpeg4 H.264. Stiamo parlando del Mux Dfree dove il canale 160 Pianeta TV trasmetteva anche alla posizione 251. Ora è rimasta solo la posizione 169 dove vengono trasmesse tutte le programmazioni.

Canale 169 è ora un nuovo canale TV musicale che ora è disponibile in tutta Italia sul digitale terrestre. Il progetto multipiattaforma si chiama Is Good For You. Questo format televisivo è dedicato a videoclip musicali delle hit del momento. I conduttori raccontano tutte le novità legate al mondo della musica e dello spettacolo. Inoltre, regolarmente vengono presentati servizi dinamici realizzati in discoteche, pub, bar, eventi e, durante l’estate, anche in stabilimenti balneari.

Digitale terrestre: come ricevere tutte queste novità

Grazie al nuovo digitale terrestre l’intrattenimento sta raggiungendo livelli interessanti. Tuttavia per ottenere le novità sul tuo televisore, sia che si tratti di modifiche locali che locali, occorre avere impostato il proprio televisore o decoder nella modalità “risintonizzazione automatica“. In questo modo pensa a tutto lui aggiornandosi quando necessario.

Altrimenti, puoi sempre avviare tu la “ricerca automatica dei canali” per ricevere subito tutte le novità e le modifiche apportate sulla piattaforma. Trovi queste opzioni nel menù del tuo telecomando alla voce “impostazioni” poi “canali” o “ricerca canali”. In questi giorni è anche arrivata la nuova numerazione dei canali del digitale terrestre.