Il robot Figure 02 ora carica la lavastoviglie da solo

Prima ha imparato a piegare gli asciugamani, poi a fare il bucato. Ora, il robot umanoide Figure 02 si cimenta con una delle attività più noiose della vita domestica: caricare la lavastoviglie.

Dopo il bucato, è tempo di piatti… Il robot Figure 02 ora sa anche caricare la lavastoviglie

In un nuovo video pubblicato dall’azienda californiana Figure, il robot mostra una sorprendente destrezza nel maneggiare piatti, bicchieri e posate, posizionandoli con precisione nei cestelli. Un gesto quotidiano per noi, ma una sfida tecnica per la robotica: oggetti fragili, superfici scivolose, spazi ristretti e movimenti coordinati.

Alla base di queste abilità c’è Helix, il modello AI sviluppato da Figure. Helix non ha bisogno di nuovi algoritmi per imparare: basta alimentarlo con dati. È così che Figure 02 ha acquisito la capacità di caricare una lavastoviglie, senza modifiche hardware o software. Un approccio che apre la strada a robot scalabili, capaci di apprendere nuove mansioni in modo rapido e flessibile.

We're ramping up our efforts to bring robots into the home To achieve this, we need to develop human-like intelligence in robots Today, we’re showcasing a neural network that can autonomously load a dishwasher — Figure (@Figure_robot) September 3, 2025

Figure punta dritto alle nostre case

L’obiettivo dell’azienda di robotica è evidente, portare i robot umanoidi nelle abitazioni. Stiamo intensificando i nostri sforzi per introdurre i robot nelle case , scrive Figure. E con ogni nuova abilità, Figure 02 si avvicina sempre più a diventare un vero assistente domestico. Non solo fabbriche e magazzini: il futuro della robotica potrebbe essere tra le nostre mura.

Non solo Figure: anche Tesla sogna il robot casalingo

Figure non è sola in questa corsa. Tesla, con il suo robot Optimus, ha già iniziato a testare applicazioni industriali. Ma Elon Musk ha dichiarato di voler portare i suoi umanoidi anche nelle case, immaginando un futuro in cui lavare i piatti non sarà più una noia mortale.