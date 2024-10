Robot Optimus di Tesla ruba la scena all'evento robotaxi

Durante l’evento Cybercab di Tesla, dopo la presentazione del furgone per passeggeri a guida autonoma Robovan, un gruppo di robot umanoidi Optimus ha fatto la sua comparsa tra la folla, suscitando stupore e curiosità tra i presenti. I robot sono stati mostrati mentre svolgevano attività quotidiane, come consegnare pacchi e annaffiare le piante, dimostrando le loro potenzialità nel semplificare la vita delle persone.

Le capacità dei robot Optimus

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha sottolineato le molteplici funzioni che Optimus sarà in grado di svolgere, tra cui portare a spasso il cane, fare da babysitter, tagliare il prato e persino servire da bere agli ospiti. Musk ha evidenziato come questi robot potrebbero rappresentare una svolta epocale, definendoli “il più grande prodotto di qualsiasi tipo mai realizzato finora“. Il prezzo stimato per un robot Optimus si aggira tra i 20.000 e i 30.000 dollari, un costo che Musk ritiene accessibile “a lungo termine“.

Durante la dimostrazione in diretta, i robot Optimus hanno interagito con i presenti, salutando e consegnando piccoli omaggi. Sebbene le loro azioni fossero limitate, i robot hanno dimostrato di essere in grado di giocare a sasso-carta-forbice con gli ospiti e di esibirsi in danze sincronizzate all’interno di un gazebo dedicato. Questi spunti, seppur contenuti, lasciano intravedere le potenzialità future di questi robot nel campo dell’interazione uomo-macchina.

L’evoluzione di Optimus: dal concept alla realtà

Il progetto Optimus ha subito una notevole evoluzione dal suo esordio nel 2021, quando un uomo in costume da robot eseguì una bizzarra danza sul palco. Nel 2022, Tesla ha presentato un prototipo funzionante in grado di camminare, mentre quest’anno è stato svelato un modello di seconda generazione, più leggero e veloce.

Musk ha dichiarato che il robot Optimus inizierà a svolgere “compiti utili” entro la fine dell’anno e potrebbe essere commercializzato esternamente entro la fine del prossimo anno. Il CEO di Tesla ha grandi aspettative per questo progetto, sostenendo che porterà a un significativo miglioramento della produzione economica e a un futuro in cui la povertà potrebbe essere cancellata dalla faccia della terra… staremo a vedere.