Rocky Linux 10 aggiunge il supporto ufficiale a RISC-V

Gli sviluppatori di Rocky Linux hanno da poco annunciato l’estensione del supporto hardware anche per i sistemi RISC-V a partire dalla prossima versione della distribuzione, vale a dire Rocky Linux 10.

Rocky Linux 10 supporterà ufficialmente le architetture RISC-V

L’annuncio per il supporto ufficiale a RISC-V su Rocky Linux 10 è il risultato della collaborazione tra la comunità Fedora RISC-V e il gruppo di interesse speciale di Rocky Linux per le architetture alternative (AltArch SIG).

Come ben sappiamo, RISC-V è un’architettura open-source basata su un insieme di istruzioni ridotte (Reduced Instruction Set Computer) che si distingue per la sua flessibilità, modularità e accessibilità. È progettata per essere libera da licenze proprietarie, consentendo a sviluppatori e aziende di personalizzarla e implementarla senza costi aggiuntivi. Questa caratteristica la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, dai dispositivi IoT e single-board computer, sistemi embedded e potenzialmente server ad alte prestazioni.

Rocky Linux 10, il cui rilascio è previsto solitamente a breve dopo l’uscita di RHEL 10, offrirà la nuova build riscv64gc, in linea con le piattaforme supportate da Fedora. Grazie al kernel standard di Enterprise Linux 10, gli utenti potranno beneficiare di una compatibilità immediata con l’hardware RISC-V più diffuso, come la scheda SBC (Single Board Computer) StarFive VisionFive 2 (quad-core) e le macchine virtuali QEMU.

Sarà inoltre fornito un supporto, seppur limitato, per le piattaforme SiFive HiFive Premier P550 tramite kernel distribuiti dai produttori, con alcune funzionalità che potrebbero essere inizialmente limitate. Gli sviluppatori stanno anche valutando altre piattaforme, come le schede Milk-V e Banana Pi, in attesa di un supporto più maturo nel kernel principale.

Rocky Linux 10 considererà RISC-V un’architettura alternativa. Ciò significa che eventuali problemi specifici di RISC-V non ritarderanno il rilascio o gli aggiornamenti per le altre architetture, garantendo così una distribuzione tempestiva degli aggiornamenti di sistema e delle sue nuove versioni.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale.