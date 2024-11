Rocky Linux 9.5: tutte le novità di una delle alternative a RHEL

Sulla scia delle alternative rilasciate a seguito del lancio di Red Hat Linux Enteprise 9.5, tra cui AlmaLinux OS 9.5 e OracleLinux 9.5, fa seguito Rocky Linux 9.5, che si aggiorna con nuovi supporti di installazione, nonché contenitori, cloud e immagini live, che sono già disponibili nel sito ufficiale.

Rocky Linux 9.5: i cambiamenti dell’ultima versione di una delle alternative a RHEL

Le novità di Rocky Linux 9.5 iniziano con Podman 5.0: un gestore di contenitori che in questa sua nuova versione migliora i tempi di avvio, oltre che la compatibilità migliorata per i volumi in “Podman kube play” e una nuova funzionalità, denominata “Podman Farm”, la quale permette di creare immagini multipiattaforma. Non mancano migliorie al sistema Quadlet, insieme a un nuovo e più efficiente stack di rete predefinito, destinati a chi fa ampio uso dei contenitori.

Cockpit, la popolare console web molto apprezzata dall’utenza, si aggiorna con la gestione dei file attraverso il nuovo plugin Cockpit Files, il quale permette di gestirli in remoto in modo semplice. Oltre a ciò, vengono introdotti nuovi strumenti aggiornati per la programmazione e per la gestione dei server, come Apache HTTP Server 2.4.62 e Node.js 22 per lo sviluppo Web dinamico.

Gli altri aggiornamenti di Rocky Linux 9.5 riguardano anche la serie strumenti di sistema con i componenti GCC 11.5 e Annobin 12.70, insieme a strumenti per le prestazioni e per il debugging, tra cui GDB 14.2, Valgrind 3.23.0 e SystemTap 5.1. Riguardo al software destinato al monitoraggio delle prestazioni, viene poi aggiornato Performance Co-pilot alla versione 6.2.2, nonché Grafana 10.2.6: i due strumenti permettono di offrire una visualizzazione avanzata per garantire il monitoraggio dettagliato, nonché il corretto funzionamento dei sistemi.

L’ultima iterazione della distribuzione Linux per le aziende e i server offre anche nuove versioni dei compilatori inclusi nella suite, come GCC Toolset 14, LLVM Toolset 18.1.8, Rust Toolset 1.79.0 e Go Toolset 1.22, i quali supportano i linguaggi GCC, LLVM, Rust.

Rocky Linux 9.5 può essere scaricato dal sito ufficiale, oppure semplicemente ottenuto tramite il comando “sudo dnf -y upgrade” da inserire nel terminale, per gli utenti che l’hanno già installato nei propri sistemi.