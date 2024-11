Red Hat Enterprise Linux 9.5: le novità dell'ultimo aggiornamento

Gli sviluppatori hanno da poco annunciato il rilascio di Red Hat Enteprise Linux 9.5, ovvero l’ultimo aggiornamento della distribuzione Linux pensata per l’uso aziendale e server, nonché per la gestione rapida ed efficiente dei carichi di lavoro, ma anche per l’applicazione in ambiti che riguardano l’intelligenza artificiale. Con la nuova versione vengono introdotti diversi nuovi ruoli di sistema e componenti vari aggiornati alla versione più recente.

Red Hat Enterprise Linux 9.5: i cambiamenti dell’ultimo aggiornamento disponibile al download

Come accennato, Red Hat Enteprise Linux 9.5 introduce ora dei nuovi ruoli, tra cui un nuovo ruolo sudo per automatizzare la configurazione di questo comando su larga scala. Oltre a ciò, Red Hat Satellite si aggiorna alla versione 6.16, aggiungendo il supporto all’installazione di Satellite Server, con nuove funzionalità aggiunte che riguardano anche Web Console, per l’esecuzione di attività di routine di gestione dei file senza far uso della riga di comando.

Tra i componenti aggiornati sulla nuova versione della distribuzione Linux c’è anche Podman 5.0, un potente motore di container open source pensato per creare, gestire ed eseguire i vari container nei sistemi Linux. Viene poi aggiunto PGVector per PostgreSQL, nonché nuove versioni per quanto riguarda i set di strumenti Node.js, GCC, Rust e LLVM, JDK 17, insieme a una nuova implementazione predefinita di Java Dev Kit e un image builder migliorato che permette di supportare configurazioni di immagini pre-consolidate.

Tutte le novità relative a Red Hat Enteprise Linux 9.5 sono disponibili nella lista completa dei cambiamenti che si trova nel portale clienti di Red Hat, a cui possono accedere gli utenti abbonati. Questa edizione Linux è disponibile al download pagando un abbonamento periodico, ma è anche possibile provarla gratuitamente per 60 giorni con un’edizione di valutazione.

Giusto il mese scorso, gli sviluppatori hanno anche annunciato RHEL 1.2, la versione IA del suo sistema operativo dotata di strumenti appositi per la semplificazione dei test e dello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale.