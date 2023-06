Roland Garros 2023: calendario prossimi match e streaming

Guarda il grande tennis con l’Open di Francia, famoso torneo conosciuto soprattutto come Roland Garros 2023. I prossimi match, a partire da oggi, saranno davvero intensi ed emozionanti. Scopri il calendario completo di tutte le prossime gare in programma, per non perderne nemmeno una. Guardale tutte in live streaming esclusiva con DAZN a un prezzo speciale.

Grazie al Piano Annuale Standard risparmi 120 euro. Infatti, pagando in 12 rate mensili, hai tutto lo sport esclusivo di questa piattaforma a soli 29,99 euro, invece di 39,99 euro al mese. Niente male vero? Ovviamente ti impegni per tutto l’anno a rimanere abbonato con DAZN. Se invece non vuoi vincoli puoi pagare 39,99 euro al mese e disdici con 30 giorni di preavviso.

Il vantaggio è che con un unico abbonamento DAZN oltre al Roland Garros 2023 potrai anche seguire Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Insomma, un ricco bundle se ami lo sport di qualità.

Roland Garros 2023: il calendario completo dei prossimi match

Dal 28 maggio prosegue il torneo di tennis più famoso e sentito al mondo. Guarda il Roland Garros 2023 in diretta streaming con DAZN. Ogni gara è unica perché a scontrarsi sono veri e propri campioni. Maschile e femminile, con DAZN puoi seguire tutti i match completi grazie a un fitto calendario di incontri. Ecco il programma ufficiale delle prossime gare fino alle finali:

Martedì 6 giugno

diurna 12:00 quarti di finale

serale 17:00 quarti di finale

Mercoledì 7 giugno

diurna 12:00 quarti di finale

serale 21:00 quarti di finale

Giovedì 8 giugno

diurna 14:00 semifinali

Venerdì 9 giugno

diurna 15:00 semifinali

Sabato 10 giugno

diurna 15:00 Finale singolare femminile

Domenica 11 giugno

diurna 15:00 Finale singolare maschile

DAZN anche dall’estero

Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera puoi accedere al tuo abbonamento DAZN con contenuti italiani, tra cui anche il Roland Garros 2023, senza georestrizioni e in modo del tutto legale. I Paesi inclusi, facenti parte dello SEE, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Di contro, viaggiando al di fuori dell’Unione Europea non puoi godere della portabilità transfrontaliera. Quindi in automatico non hai accesso allo sport che vedi di solito da casa tua, ma puoi seguire tutti i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

