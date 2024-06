Roland Garros, Sinner-Dimitrov: come vederla in streaming

Martedì 4 giugno a Parigi Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Eurosport (canali Sky 210 e 211) e in streaming su NOW.

Per vedere in streaming la sfida tra Sinner e Dimitrov al Roland Garros occorre attivare il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito nowtv.it oppure cliccando il bottone qui sotto.

Come vedere Sinner-Dimitrov in streaming (Roland Garros)

La visione in streaming del quarto di finale del Roland Garros Sinner-Dimitrov richiede l’attivazione del pass Sport, il download dell’app della piattaforma NOW e il collegamento con la diretta di Eurosport 1 o Eurosport 2 tramite la sezione Canali Live.

Pronostici quindi confermati per Jannik e Grigor, che tornano ad affrontarsi dopo la finale senza storia di Miami, dominata per due set a zero dall’azzurro. Come è noto, Sinner a Parigi è in missione: se raggiungerà l’atto conclusivo dello slam, diventerà il nuovo numero 1 del mondo, indipendentemente dal risultato di Djokovic; qualora invece l’altoatesino dovesse perdere in semifinale, dovrebbe sperare in una sconfitta di Nole in finale. Finale che è anche il traguardo indispensabile per permettere al serbo di avere chance di restare in vetta alla classifica del ranking ATP.

Tornando all’offerta del pass Sport, confermiamo che si tratta del pacchetto più completo e conveniente per gli appassionati sportivi. Chi ama il tennis può contare sulla diretta di tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon in esclusiva, le ATP Nitto Finals di Torino e la Davis Cup.

In queste ore il pass Sport di NOW è in offerta speciale a 14,99 euro al mese per dodici mesi, con un risparmio di 130 euro in un anno rispetto al prezzo di listino pari a 24,99 euro.