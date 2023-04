Come vedere Roma-Feyenoord in streaming gratis

Roma-Feyenoord va in scena all’Olimpico per il ritorno dei quarti di Europa League. Un match che vale una stagione intera, da vedere in diretta streaming, anche gratis, con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di giovedì 20 aprile. Per la squadra di Mourinho, l’obiettivo è proseguire il cammino nella competizione, tentando così di allungare le mani sul secondo trofeo in due anni e sulla qualificazione automatica alla prossima Champions.

Conference League: guarda Roma-Feyenoord in streaming

I giallorossi sono chiamati a una prova d’orgoglio, di fronte al loro pubblico, per ribaltare il risultato dell’andata (1-0 in Olanda) e agguantare così la qualificazione alla semifinale del torneo. In caso di vittoria, troveranno una tra Leverkusen e Union SG.

Sono ben quattro le opzioni a disposizione per guardare la partita: le segnaliamo così da andare incontro alle esigenze di tutti i tifosi. La prima passa dallo streaming su DAZN, la seconda dalla diretta su Sky e NOW, per la terza (per chi si trova a casa) è sufficiente sintonizzare il televisore su TV8 dove è trasmessa in chiaro, mentre la quarta permette di vederla in streaming gratis sul sito ufficiale del canale, senza alcun abbonamento. In tutti i casi si può contare sulla telecronaca in italiano.

Ecco quali sono le probabili formazioni che i due mister, Mourinho e Slot, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto, nel tentativo di scardinare la difesa avversaria.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Kokcu, Wieffer, Szymanski, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi desidera vedere Roma-Feyenoord con telecronaca in italiano pur trovandosi all’estero. A garantire questa possibilità è la portabilità transfrontaliera delle piattaforma. Connettendosi attraverso reti aperte o condivise come quelle degli alberghi è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

La regola numero uno della cybersecurity vale per tutte le attività svolte online, incluso lo streaming. Per questo, ci si può affidare a una soluzione certificata come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) che propone un pacchetto formato dalla celebre Virtual Private Network globale, da un gestore delle password, da spazio sul cloud per il backup crittografato e un efficace antivirus.

