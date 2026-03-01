Roma-Juventus e altre 4 partite imperdibili: scopri la 27a giornata di Serie A su DAZN

Dopo aver giocato Parma-Cagliari, Como-Lecce, Verona-Napoli e Inter-Genoa, ci aspettano altre 6 partite davvero entusiasmanti nella 27a giornata di Serie A Enilive che puoi seguire in diretta streaming su DAZN a un prezzo eccellente. Scopri le offerte a te riservate proprio in questo momento. Addirittura, puoi solo acquistare la singola giornata e goderti i match che ti interessano.

Quindi, oltre a Roma-Juventus, uno dei match più attesi di oggi, ci sono altre 5 partite che promettono tantissime emozioni e che, in un modo o nell’altro, spingono ogni singola squadra a lottare per un posto nella classifica. Vediamo quindi il calendario completo delle partite ancora da giocare durante la 27a giornata di Serie A Enilive di oggi e domani.

Oggi 01 marzo 2026 Cremonese-Milan | Ore 12:30 Sassuolo-Atalanta | Ore 15:00 Torino-Lazio | Ore 18:00 Roma-Juventus | Ore 20:45

Lunedì 02 marzo 2026 Pisa-Bologna | Ore 18:30 Udinese-Fiorentina | Ore 20:45



Serie A su DAZN: grande attesa per Roma-Juventus

Delle 6 partite in programma, la più attesa è quella tra Roma e Juventus. All’olimpico la Roma tenterà di difendere il quarto posto in solitaria che ha conquistato nelle ultime giornate di gioco, con un Gasperini sempre più agguerrito. Invece, la Juventus dovrà dimostrare capacità e coraggio dopo la sconfitta contro il Como. La lotta alla Champions è ancora aperta. Quindi non perderti nessuna delle 6 partite di Serie A in programma su DAZN.

Il calcio di inizio sarà fischiato alle 20:45. La telecronaca della partita è stata affidata a Pierluigi Pardo mentre il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Sembra che i due allenatori, Gasperini per la Roma e Spalletti per la Juventus, abbiano già chiare in mente le probabili formazioni e i relativi giocatori da far scendere in campo all’Olimpico.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti