Come vedere Roma-Real Sociedad in streaming

Roma-Real Sociedad vede i giallorossi scendere in campo all’Olimpico per l’andata degli ottavi di Europa League, affrontando una delle formazioni più in forma del campionato spagnolo. Con fischio d’inizio in programma per le ore 18:45 di giovedì 9 marzo, il match deciderà il destino delle due squadre nella competizione continentale.

Europa League: guarda Roma-Real Sociedad in streaming

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita scegliendo tra lo streaming su DAZN (con la telecronaca affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Simone Tiribocchi) e la diretta trasmessa da Sky e NOW.

La squadra capitolina arriva agli ottavi di finale di Europa League dopo aver superato l’ostacolo Salisburgo senza difficoltà e a pochi giorni di distanza dalla vittoria in campionato sulla Juventus, beneficiando dunque di un morale alto e di uno stato di forma convincente. Occhio però agli avversari, quadri ne LaLiga dietro a Barcellona, Real e Atletico, un’insidia da non sottovalutare.

Di seguito le probabili formazioni che i due tecnici, Mourinho e Alguacil, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham;

Real Sociedad (4-1-3-2): Remiro, Sola, Zubeldia, Le Normand, Rico, Zubimendi, Mendez, Merino, Kubo, Fernandez, Oyarzabal.

Come vedere Roma-Real Sociedad dall’estero

Nessun problema per chi desidera vedere la partita dall’estero, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN a chi si trova in alcuni paesi europei. Detto questo, quando la connessione avviene attraverso reti pubbliche o network non gestiti direttamente, è sempre bene porre attenzione al fattore sicurezza.

