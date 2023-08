Come vedere Roma-Salernitana in streaming

Roma-Salernitana in scena per la prima giornata della nuova Serie A. L’incontro, in calendario per domenica 20 agosto alle ore 18:30 nella sempre suggestiva cornice dello stadio Olimpico nella capitale, può essere visto in streaming su DAZN. È anzitutto la sfida tra i due allenatori portoghesi del nostro campionato, entrambi intenzionati ad approcciare la nuova stagione nel migliore dei modi, allungando le mani sui punti in palio.

Serie A: guarda Roma-Salernitana in streaming

Gli occhi sono puntati sui nuovi arrivati: Kristensen, Aouar e Ndicka da una parte, Costil dall’altra. Il loro ingresso nelle rispettive rose potrebbe andare a rafforzare i reparti di competenza. Allungare subito le mani sui tre punti in palio può risultare decisivo soprattutto in termini di fiducia e morale.

I tifosi e gli appassionati del calcio nostrano possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. C’è la voce di Ricky Buscaglia a raccontare il match con la sua telecronaca, mentre il commento tecnico è stato affidato ad Alessandro Budel.

Mourinho e Paulo Sousa sono pronti ad approcciare la nuova stagione al meglio. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Ndicka, Smalling, Mancini, Cristante, Aouar, Bove, Zalewski, Kristensen, El Shaarawy, Belotti;

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric, Kastanos, Candreva, Botheim.

I giallorossi sono favoriti dal pronostico dei bookmaker e dal fattore campo. Le ambizioni dei granata, che come nella scorsa stagione puntano alla salvezza, potrebbero però mettere i bastoni tra le ruote alla Lupa.

Grazie a un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partite del nostro campionato, dieci su dieci in diretta per ogni turno. La visione è consentita da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer, televisori e lettori compatibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.