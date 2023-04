Come vedere Roma-Sampdoria in streaming (Serie A)

Roma-Sampdoria in campo per la giornata 28 di Serie A, con fischio d’inizio in programma alle 18:00 di domenica 2 aprile e diretta esclusiva su DAZN. Va in scena all’Olimpico un match sulla carta semplice per i giallorossi, alle prese però con problemi di formazione, soprattutto in difesa. Occhio ai blucerchiati, galvanizzati dalla vittoria nello scontro diretto dell’ultimo turno contro il Verona.

Serie A: guarda Roma-Sampdoria in streaming

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di guardare la partita in streaming sulla piattaforma con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico affidato alla voce di Manuel Pasqual.

Quinto posto in classifica per la Lupa, alle prese con l’accesa lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Penultimi invece i liguri, a caccia di punti importanti per scavalcare il Verona che li precede e agguantare lo Spezia in zona salvezza, ma consapevoli che non sarà affatto semplice.

Come anticipato, è emergenza in difesa per Mourinho con ben quattro squalificati: Kumbulla, Mancini, Cristante e Ibanez, mentre Karsdorp è out per infortunio. Stankovic deve invece fare i conti con gli stop di Audero, Nuytinck, Pussetto e Lammers. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Llorente, Smalling, Celik, Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham;

Sampdoria (3-4-2-1): Turk, Gunter, Murillo, Amione, Zanoli, Cuisance, Winks, Augello, Leris, Djuricic, Gabbiadini.

Secondo i pronostici, i padroni di casa hanno il 67% di probabilità di vittoria. Solo 12% per gli ospiti, il restante 21% è assegnato al pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi desidera guardare Roma-Sampdoria dall’estero: DAZN garantisce infatti la portabilità transfrontaliera che consente di farlo. Attenzione però al fattore di sicurezza se ci si connette alla piattaforma da reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

