Router WiFi 7 Mercusys TP-Link: primo sconto Amazon con coupon (-30€)

Arrivato da poco tempo su Amazon, il nuovo router Mercusys TP-Link MR27BE con tecnologia WiFi 7 è protagonista di una buona prima offerta. Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina, infatti, potrai pagarlo soltanto 69,99 euro invece di 99,99, con disponibilità immediata e spedizione Prime. Ideale per navigare al meglio delle condizioni possibili con tecnologie di ultima generazione.

Mercusys TP-Link MR27BE: le caratteristiche del router WiFi 7

Il nuovo standard WiFi 7 è ciò che fa più la differenza con Mercusys TP-Link MR27BE: grazie alle prestazioni garantite da questa tecnologia potrai avere streaming 4K e 8K, giochi senza lag e download a velocità supersoniche fino a 3.6 Gbps su banda duale.

Questo significa avere il massimo della velocità e dell’affidabilità in ogni situazione, puntando anche su tecnologie avanzate come Multi-Link Operation (MLO), che aumenta il throughput e riduce la latenza, e i canali da 160 MHz per una rete ancora più reattiva e potente. Le porte da 2.5 Gbps (1 WAN e 1 LAN) superano il limite delle connessioni da 1 Gbps, mentre le due porte LAN aggiuntive da 1 Gbps sono comunque utili per il supporto per più dispositivi.

Velocità e copertura ottimale: le 4 antenne ad alto guadagno, la tecnologia Beamforming e l’ottimizzazione WiFi ti aiuteranno a coprire facilmente tutta la casa con un segnale sempre forte e affidabile. E grazie alla compatibilità con EasyMesh potrai facilmente espandere la rete aggiungendo altri router o range extender.

Con sicurezza al top grazie alla crittografia WPA3 è anche facilissimo da configurare, persino con app disponibili per iOS e Android. Mercusys TP-Link MR27BE è insomma l’acquisto giusto per fare un passo in avanti in termini di connessione internet: acquistalo a soli 69,99 euro spuntando il coupon sconto in pagina.