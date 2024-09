Router Wi-Fi 7 (tri-band, 11 Gbps) al prezzo più basso: è TP-Link

Oggi in forte sconto su Amazon, TP-Link Deco BE65 è la scelta migliore per chi cerca un router pronto per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Mettilo in casa o in ufficio per beneficiare di tutta la velocità delle connessioni in fibra ottica di ultima generazione, eliminando qualsiasi ritardo o lag nella produttività, durante lo streaming dei contenuti multimediali e le sessioni di gaming.

TP-Link Deco BE65: il router Wi-Fi 7 in forte sconto

È la soluzione definitiva per la smart home, grazie alla possibilità di gestire in contemporanea fino a 200 dispositivi, con tecnologia Mesh. Si tratta di un modello tri-band da 9.214 Mbps: 5.760 Mbps (6 GHz), 2.880 Mbps (5 GHz) e 574 Mbps (2,4 GHz). Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, sul retro sono presenti diverse porte fisiche per le connessioni cablate. Nel dettaglio, sono quattro slot Ethernet da 2,5 Gbps e una porta USB 3.0 Type-A. C’è anche il pulsante WPS per il collegamento rapido.

Al suo prezzo mimino storico, il router TP-Link Deco BE65 con supporto Wi-Fi 7 è un affare da cogliere al volo, per evolvere la connettività della casa o dell’ufficio. Grazie al forte sconto applicato in automatico, in questo momento lo paghi solo 299 euro.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Inoltre, se lo ordini subito, per te c’è anche la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. La media voto assegnata da più di 6.500 recensioni è molto alta: 4,6/5 stelle.