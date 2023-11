Router WiFi TP-Link Mercusys: il prezzo è CROLLATO su Amazon

Il router WiFi TP-Link Mercusys MR30G è in offerta su Amazon a soli 27,99 euro invece di 39,99. Un affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire se vuoi migliorare la qualità della tua connessione internet spendendo pochissimo.

Router WiFI TP-Link in offerta: la scheda tecnica

Con una connessione wireless fino a 1.2Gbps, puoi dire addio ai tempi di caricamento e alle interruzioni durante lo streaming dei tuoi film e programmi TV preferiti. La tecnologia Wi-Fi AC1200 offre 867 Mbps nella banda da 5 GHz e 300 Mbps nella banda da 2.4 GHz. Questa potenza di connessione è ideale per l’home-entertainment e ti consente di collegare più dispositivi contemporaneamente senza perdere in qualità.

La tecnologia MU-MIMO è un’altra caratteristica che rende questo router eccezionale. Con MU-MIMO, il router può comunicare con più dispositivi contemporaneamente, gestendo più flussi di dati in modo efficiente. Ciò significa che la tua velocità di connessione rimarrà costante e stabile, anche quando ci sono molte persone connesse alla rete.

Un’altra grande vantaggio è l’ampia copertura di questo router. Grazie alle quattro antenne esterne ad alto guadagno e alla tecnologia Beamforming, la copertura è stabile e ottimizzata in ogni angolo della casa. Non importa se ti trovi al piano di sopra, in giardino o nell’angolo più remoto, avrai sempre una connessione affidabile.

Con due porte LAN e una porta WAN da 1000 Gbps, puoi sfruttare al massimo la potenza della tua connessione e effettuare trasferimenti dati alla massima velocità. Inoltre, la gestione della rete è molto intuitiva, con numerose funzioni software per navigare in sicurezza e ottimizzare il traffico dati. Questo router offre anche il supporto IPTV e IPv6, per offrirti un’esperienza di connessione completa e all’avanguardia.

Se stavi cercando un modo per migliorare la tua connessione Internet a casa, non c’è momento migliore per farlo. Approfitta di questa offerta su Amazon e porta a casa il router WiFi TP-Link Mercusys MR30G a soli 27,99 euro. Non aspettare troppo, perché l’offerta potrebbe scadere presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.