Ruote a terra? Non con il compressore Xiaomi: portatile e ora a 39€

Perché preoccuparti di rimanere con la ruota a terra o di dover gonfiare a fiato materassini, palloni e tutto il resto? Quando nello zaino hai un Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S non ci sono problemi di alcun genere. Questo compressore portatile è un asso nella manica dalle dimensioni minime ma dalla potenza eccellente. Visto che è in promozione grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024, impossibile farne a meno. Approfitta dello sconto del 20% e portalo a casa ad appena 39,90€ da Amazon con un click.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, il tuo salvavita

Non sai mai quando potrebbe tornare utile. Lo tieni in macchina, in casa oppure nel tuo zaino che usi per le avventure. Il compressore portatile di Xiaomi è un piccoletto che però si dà da fare e ti permette sia di risolvere problemi inaspettati così come salvare i tuoi polmoni quando si parla di gonfiare prodotti vari.

Infatti, grazie ai vari ugelli puoi utilizzarlo con ruote di bici, monopattini, pneumatici, palloni, materassini e tutto il resto. Fino a 150PSI hai tutta l’autonomia a tua disposizione. Conta che sono integrate diverse modalità così non devi neanche tirare ad indovinare: scegli quella che fa al caso tuo e in pochissimi minuti hai i risultati promessi.

Al suo interno, per comodità senza fine, c’è una luce LED integrata che ti torna utile se per esempio ti si ferma la macchina in un posto poco illuminato ma anche per altro.

Come si alimenta? Semplicemente si mette in ricarica come uno smartphone e poi è sempre pronto all’utilizzo.

La festa delle offerte Priem 2024 lo sconta

Con il ribasso del 20% ora in corso su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 non hai un minuto da perdere. Collegati al volo se sei interessato e acquista il tuo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S a soli 39,90€ con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.