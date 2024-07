Ryanair: zaino e bagaglio a mano in SCONTO (coupon)

Ti basta attivare il coupon su Amazon per comprare questo zaino e bagaglio a mano compatibile con le dimensioni stabilite dalle compagnie aeree low cost come Ryanair ed easyJet. Lo potrai portare a bordo durante il volo e infilarlo sotto al sedile, senza pagare tariffe extra. Se ne approfitti ora, arriverà direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la spedizione gratuita.

Zaino e bagaglio a mano per Ryanair ed easyJet: lo sconto

Comodo da indossare in spalla, occupa solo 40x20x25 centimetri. È realizzato in poliestere 600D, un materiale leggero e durevole nel tempo. Inoltre, è waterproof così da non temere pioggia o contatto con l’acqua. Ha la zip di metallo ultraresistente e le fibbie UTX. Al suo interno c’è una tasca che può essere utilizzata per custodire un computer portatile, proteggendolo durante il trasporto. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Scegli il colore che preferisci nella scheda del prodotto e applica il coupon dedicato per acquistare lo zaino e bagaglio a mano di BidMamba al prezzo finale di soli 49 euro. Lo potrai portare senza problemi (e senza pagare un extra) sui voli delle compagnie low cost come Ryanair ed easyJet.

È venduto dallo store ufficiale del brand sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Come anticipato in apertura, se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo riceverai con la consegna gratuita direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo. Il voto medio assegnato da oltre 5.500 recensioni positive, scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova durante i viaggi, è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.