Safari: assistente Smart incorporato con iOS 18

In occasione della WWDC 2024 che si terrà a giugno, Apple toglierà i veli alle nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Ad essere particolarmente atteso e chiacchierato è iOS 18, che dovrebbe segnare una vera e propria rivoluzione rispetto a quanto precedentemente proposto, con l’implementazione di nuove funzioni incentrate sull’IA. Tra le novità che la nuova versione del sistema operativo per iPhone dovrebbe portare in dote vi è però anche un assistente Smart per Safari.

Safari: assistente di navigazione in arrivo con iOS 18

Andando più in dettaglio, secondo il codice di backend sui server di Apple scoperto da Nicolás Álvarez, iOS 18 presenterà un nuovo assistente di navigazione in Safari, il quale utilizzerà l’infrastruttura di iCloud Private Relay per inviare dati rilevanti all’azienda di Cupertino in modo orientato alla privacy. Alla luce di ciò, la funzione potrebbe richiedere un abbonamento iCloud+, ma al momento non vi è nulla di certo.

L’implementazione di un assistente di navigazione Smart in Safari potrebbe essere parte integrante del parco di funzionalità legate all’IA generativa che dovrebbero arrivare su iPhone. Attualmente esistono già diversi browser per iPhone con strumenti IA, come Arc Search, che può riassumere le pagine Web per fornire informazioni concise.

Sempre esplorando il codice di backend sui server di Apple, Nicolás Álvarez ha altresì scoperto una funzionalità denominata “Ricerca visiva crittografata”, ma non sono noti dettagli specifici. Lo scorso anno, Steve Moser, collaboratore di MacRumors, aveva scoperto una nuova funzione di ricerca visiva per Apple Vision Pro nel codice beta di visionOS, che consentirebbe agli utenti di copiare e incollare testo stampato dal mondo reale nelle app e altro ancora, ma non è stata ancora lanciata.