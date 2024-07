Safety Check di Chrome per Android si aggiornerà in background

Google Chrome per desktop ha recentemente ricevuto un aggiornamento che consente l’esecuzione di Safety Check in background. Ora, sembra che anche la versione Android del browser possa ricevere un aggiornamento simile.

Come funziona Safety Check su Chrome per desktop

Nella versione desktop di Chrome, Safety Check è in grado di funzionare in background e di avvisare gli utenti quando le impostazioni di sicurezza richiedono attenzione o sono compromesse. Inoltre, la funzione rimuove le autorizzazioni precedentemente concesse per i siti che l’utente non visita da tempo.

Ad esempio, se un utente ha precedentemente concesso l’accesso alla fotocamera o al microfono ad un determinato sito web, ma non lo visita più da mesi, Safety Check rimuoverà automaticamente tali permessi in background per migliorare la sicurezza. Inoltre, nel caso in cui rilevasse password compromesse, estensioni dannose o altre vulnerabilità, Safety Check invierà immediatamente una notifica all’utente, avvisandolo che è richiesta la sua attenzione per risolvere il problema di sicurezza individuato.

Queste funzionalità automatiche e in background rendono Safety Check uno strumento molto potente per proteggere la privacy e sicurezza degli utenti Chrome, senza richiedere sforzi o interventi da parte loro. Ora queste stesse caratteristiche potrebbero presto arrivare anche sulla versione Android.

Un’interfaccia completa per personalizzare le impostazioni

Oltre a rilevare e segnalare automaticamente eventuali problemi di sicurezza e privacy, la funzione Safety Check di Chrome offre anche all’utente un’interfaccia per controllare e modificare manualmente le impostazioni rilevanti. Ad esempio, nella categoria “Password”, Safety Check elenca tutti i siti per cui l’utente ha salvato una password in Chrome e consente di verificare singolarmente se queste sono state compromesse o meno.

L’utente può quindi intervenire per cambiare le password violate o rimuoverle. Allo stesso modo, nelle categorie “Privacy” e “Sicurezza”, Safety Check permette di accedere e regolare tutte le autorizzazioni concesse ai singoli siti web per l’uso di fotocamera, microfono, posizione e altro, revocando i permessi che non si ritiene più utili.

Infine l’utente può controllare e gestire anche eventuali estensioni Chrome installate che potrebbero risultare dannose o comportare rischi per la sicurezza.

Test di Safety Check nella build di Chrome Canary per Android

Come rilevato da MSPoweruser, infatti, la stessa funzione è attualmente in fase di test nella build di Chrome Canary per Android. In questa build, è possibile attivare un flag chiamato “Safety Check v2” per visualizzare un’anteprima della funzione e testare i miglioramenti della sicurezza su cui Google sta lavorando.

Anche se non è ancora noto quando l’aggiornamento verrà distribuito al canale stabile di Chrome per Android, si prevede che arriverà presto, considerando la sua utilità. Una volta lanciata, la funzione, come la sua controparte desktop, verrà probabilmente eseguita in background su Chrome per Android, monitorando le impostazioni di sicurezza degli utenti.