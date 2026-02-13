 Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Con Saily puoi viaggiare all'estero contando su una eSIM in grado di fornirti connessione ad Internet in maniera comoda ed economica.
Telecomunicazioni
Chi sta pianificando una partenza all’estero può approfittare della nuova offerta firmata Saily: tutte le eSIM con almeno 10GB di traffico dati sono in sconto del 5% inserendo il codice SNOW5 al momento dell’acquisto.

È una soluzione pratica per navigare fuori dall’Italia senza preoccuparsi dei costi di roaming e con la comodità dell’attivazione automatica una volta arrivati a destinazione. Basta scegliere il Paese, acquistare il piano più adatto e installarlo sul proprio smartphone compatibile per essere subito online.

Saily eSIM: le opzioni disponibili per ogni tipo di viaggio

Le eSIM Saily offrono diverse soluzioni pensate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio. Con oltre 200 destinazioni supportate, è possibile acquistare il piano prima della partenza e iniziare a navigare non appena si arriva nel Paese scelto.

  • Piani locali: ideali per chi visita una singola destinazione, con prezzi a partire da pochi dollari e connessione veloce alle reti mobili locali. Attivando una eSIM da almeno 10GB si ottiene il 5% di sconto con il coupon SNOW5; per il Brasile è disponibile anche il codice RIO5 che aumenta lo sconto al 15%.
  • Piani regionali: pensati per chi si sposta tra più Stati nello stesso viaggio, con tariffe che partono da circa 4,99 euro e senza bisogno di cambiare eSIM.
  • Piano Ultra: proposta più completa con 30GB di traffico dati, navigazione illimitata a velocità ridotta dopo il consumo dei giga principali, accesso a servizi extra come lounge e vantaggi dedicati ai viaggiatori frequenti.

Qualunque sia il piano scelto, Saily integra funzioni di sicurezza avanzate, come il blocco dei siti pericolosi, la protezione della navigazione e la possibilità di utilizzare una posizione virtuale. Per avere maggiori informazioni o procedere direttamente all’acquisto con la promo attuale basta andare sul sito di Saily.

Pubblicato il 13 feb 2026

Edoardo D'amato
13 feb 2026
