Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Chi sta pianificando una partenza all’estero può approfittare della nuova offerta firmata Saily: tutte le eSIM con almeno 10GB di traffico dati sono in sconto del 5% inserendo il codice SNOW5 al momento dell’acquisto.

È una soluzione pratica per navigare fuori dall’Italia senza preoccuparsi dei costi di roaming e con la comodità dell’attivazione automatica una volta arrivati a destinazione. Basta scegliere il Paese, acquistare il piano più adatto e installarlo sul proprio smartphone compatibile per essere subito online.

Saily eSIM: le opzioni disponibili per ogni tipo di viaggio

Le eSIM Saily offrono diverse soluzioni pensate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio. Con oltre 200 destinazioni supportate, è possibile acquistare il piano prima della partenza e iniziare a navigare non appena si arriva nel Paese scelto.

Piani locali : ideali per chi visita una singola destinazione, con prezzi a partire da pochi dollari e connessione veloce alle reti mobili locali. Attivando una eSIM da almeno 10GB si ottiene il 5% di sconto con il coupon SNOW5; per il Brasile è disponibile anche il codice RIO5 che aumenta lo sconto al 15%.

: ideali per chi visita una singola destinazione, con prezzi a partire da pochi dollari e connessione veloce alle reti mobili locali. Attivando una eSIM da almeno 10GB si ottiene il 5% di sconto con il coupon SNOW5; è disponibile anche il che aumenta lo sconto al 15%. Piani regionali : pensati per chi si sposta tra più Stati nello stesso viaggio, con tariffe che partono da circa 4,99 euro e senza bisogno di cambiare eSIM.

: pensati per chi si sposta tra più Stati nello stesso viaggio, con tariffe che partono da circa 4,99 euro e senza bisogno di cambiare eSIM. Piano Ultra: proposta più completa con 30GB di traffico dati, navigazione illimitata a velocità ridotta dopo il consumo dei giga principali, accesso a servizi extra come lounge e vantaggi dedicati ai viaggiatori frequenti.

Qualunque sia il piano scelto, Saily integra funzioni di sicurezza avanzate, come il blocco dei siti pericolosi, la protezione della navigazione e la possibilità di utilizzare una posizione virtuale. Per avere maggiori informazioni o procedere direttamente all’acquisto con la promo attuale basta andare sul sito di Saily.