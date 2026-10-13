Saily eSIM: connessione senza roaming in oltre 200 destinazioni

Che sia un viaggio per lavoro o una crociera per piacere, con una eSIM di Saily ottieni una connessione dati veloce e immediata senza roaming in oltre 200 destinazioni e con 28 compagnie di navigazione. Tu scegli il piano e poi lo attivi facilmente. Una volta installata la eSIM per la prima volta, dovrai solo acquistare il piano dati necessario che si attiverà automaticamente una volta arrivato a destinazione.
Le destinazioni disponibili con le eSIM di Saily
Guarda tutte le destinazioni disponibili con le eSIM di Saily. Scegli il tuo prossimo viaggio tra i piani disponibili.
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- America Latina
- Andorra
- Anguilla
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia e Oceania
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bonaire
- Bosnia ed Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Capo Verde
- Caraibi
- Ciad
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Costa d’Avorio
- Croazia
- Curaçao
- Danimarca
- Dominica
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Europa
- Fiji
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibilterra
- Giordania
- Globale
- Grecia
- Grenada
- Groenlandia
- Guadalupa
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Guyana francese
- Haiti
- Hawaii
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Faroe
- Isole Marianne Settentrionali
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Americane
- Isole Vergini Britanniche
- Israele
- Italia
- Jersey
- Kazakistan
- Kenya
- Kirghizistan
- Kosovo
- Kuwait
- La Riunione
- Lesotho
- Lettonia
- Liberia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macao
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- Mali
- Malta
- Marocco
- Martinica
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Medio Oriente e Nord Africa
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Nord America
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Polinesia francese
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos
- Repubblica Democratica del Congo
- Repubblica Dominicana
- Repubblica del Congo
- Romania
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Martin
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint-Barthélemy
- Samoa
- San Marino
- Santa Lucia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (territorio olandese)
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sudafrica
- Sudan
- Sudan del Sud
- Suriname
- Svezia
- Svizzera
- Tagikistan
- Tailandia
- Taiwan
- Tanzania
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Uganda
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
- eSwatini
Connessione dati anche in crociera
Con una eSIM di Saily devi solo scegliere la compagnia di navigazione e ottieni una connessione dati anche in crociera. Scegli tra le 28 disponibili.
- Aroya Cruises
- Azamara
- Carnival Cruise Line
- Celebrity Cruises Inc
- CFC
- Cordelia Cruises
- Disney Cruise Line
- Explora Journeys
- Exploris
- Four Seasons Yachts
- Fred Olsen Cruise Lines
- Hapag-Lloyd Cruises
- Holland America Line
- Japan Grace
- MSC Cruises
- Norwegian Cruise Line
- Oceania Cruises
- P&O Ferries Ltd
- Princess Cruises
- Regent Seven Seas
- Resorts World Cruises
- Ritz-Carlton Yacht Collection
- Royal Caribbean International
- Seabourn Cruise Line
- Silversea
- TUI Cruises
- Virgin Voyages
- Windstar Cruises
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Pubblicato il 13 ott 2026
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