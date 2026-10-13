 Saily eSIM: connessione senza roaming in oltre 200 destinazioni
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Saily eSIM: connessione senza roaming in oltre 200 destinazioni

Con una eSIM di Saily hai fin da subito una connessione dati senza roaming in oltre 200 destinazioni a prezzi decisamente convenienti.
Saily eSIM: connessione senza roaming in oltre 200 destinazioni
Telecomunicazioni
Con una eSIM di Saily hai fin da subito una connessione dati senza roaming in oltre 200 destinazioni a prezzi decisamente convenienti.
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Che sia un viaggio per lavoro o una crociera per piacere, con una eSIM di Saily ottieni una connessione dati veloce e immediata senza roaming in oltre 200 destinazioni e con 28 compagnie di navigazione. Tu scegli il piano e poi lo attivi facilmente. Una volta installata la eSIM per la prima volta, dovrai solo acquistare il piano dati necessario che si attiverà automaticamente una volta arrivato a destinazione.

Viaggia connesso con Saily

Le destinazioni disponibili con le eSIM di Saily

Guarda tutte le destinazioni disponibili con le eSIM di Saily. Scegli il tuo prossimo viaggio tra i piani disponibili.

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  • Afghanistan
  • Africa
  • Albania
  • Algeria
  • America Latina
  • Andorra
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  • Antigua e Barbuda
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  • Zimbabwe
  • eSwatini

Connessione dati anche in crociera

Con una eSIM di Saily devi solo scegliere la compagnia di navigazione e ottieni una connessione dati anche in crociera. Scegli tra le 28 disponibili.

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  • Aroya Cruises
  • Azamara
  • Carnival Cruise Line
  • Celebrity Cruises Inc
  • CFC
  • Cordelia Cruises
  • Disney Cruise Line
  • Explora Journeys
  • Exploris
  • Four Seasons Yachts
  • Fred Olsen Cruise Lines
  • Hapag-Lloyd Cruises
  • Holland America Line
  • Japan Grace
  • MSC Cruises
  • Norwegian Cruise Line
  • Oceania Cruises
  • P&O Ferries Ltd
  • Princess Cruises
  • Regent Seven Seas
  • Resorts World Cruises
  • Ritz-Carlton Yacht Collection
  • Royal Caribbean International
  • Seabourn Cruise Line
  • Silversea
  • TUI Cruises
  • Virgin Voyages
  • Windstar Cruises

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Pubblicato il 13 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 ott 2026
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