I server di NordVPN per l'eSIM di Saily: la novità

Nord Security, la stessa realtà che gestisce NordVPN, annuncia oggi l’introduzione di novità importanti per il servizio eSIM di Saily (scopri l’offerta). Si tratta di innovazioni dedicate sia alla sicurezza che al risparmio dati, entrambi fattori di importanza fondamentale quando si tratta di connettività, in particolare nell’accesso a Internet in viaggio.

eSIM: novità da Saily per la sicurezza, grazie a NordVPN

Di cosa si tratta? Grazie alle implementazioni, gli utenti saranno in grado di mascherare la posizione, ma non solo, anche di bloccare la pubblicità oltre che di prevenire l’accesso a siti di malware e phishing, interrompendo al tempo stesso l’attività dei tracker che monitorano le azioni online. Ricorda qualcosa? Esattamente: le caratteristiche della Virtual Private Network.

Grazie all’opzione Posizione virtuale è possibile cambiare la geolocalizzazione, nascondendo quella reale alle risorse visitate. Inoltre, scegliendo la propria località di residenza, è possibil navigare come ci si trovasse a casa, senza dover fare i conti con limitazioni geografiche o linguistiche quando si è all’estero. L’indirizzo IP è modificato passando proprio dai server di NordVPN (al momento sono disponibili 37 località), come mostrato nell’immagine qui sotto. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Ancora, la funzionalità Blocco degli annunci fa esattamente quanto promette, tenendo lontane le pubblicità dal dispositivo, mentre Protezione Web impedisce l’accesso ai siti pericolosi. Queste le parole di Vykintas Maknickas, CEO di Saily, il primo provider wireless che introduce un livello di sicurezza nella propria offerta.

Grazie all’esperienza maturata con NordVPN, possiamo definirci pionieri nel fornire una connessione eSIM che aggiunge un livello di protezione dalle minacce informatiche senza la necessità di applicazioni aggiuntive. Stiamo definendo un nuovo standard per la connettività mobile, mettendo al centro sicurezza, privacy e innovazione.

Come anticipato in apertura, si stima che le novità appena descritte possano contribuire a un significativo risparmio dati, riducendo fino al 21% il traffico generato e consumato dall’utente durante la navigazione su rete mobile.

