Saily: l'eSIM per viaggiare all'estero senza roaming, ora con il 30% di sconto

Se stai programmando la tua prossima vacanza e vuoi evitare il classico incubo del roaming o la caccia al Wi-Fi libero, c’è un’offerta che fa per te. Saily, il servizio eSIM che ti garantisce connessione stabile, veloce e senza pubblicità ovunque nel mondo, lancia una promo speciale dedicata ai lettori di Punto Informatico.

Basta andare sul sito di Saily e al momento dell’ordine usare il codice BLAZE30 per ottenere il 30% di sconto su qualsiasi piano dati, in qualsiasi destinazione.

Come funziona l’offerta e perché scegliere Saily

Con Saily ti bastano pochi clic per partire con una eSIM già attiva e pronta a funzionare appena atterri. Che tu stia volando verso gli USA, il Giappone o la Grecia, puoi acquistare il piano dati più adatto al tuo viaggio e usarlo senza installare SIM fisiche, senza costi extra di roaming e senza interruzioni pubblicitarie.

Come ottenere lo sconto:

Vai sul sito ufficiale di Saily; Seleziona la destinazione e il piano dati che preferisci; Nella sezione “Hai un coupon?”, inserisci il codice BLAZE30; Clicca su “Applica” per ottenere il 30% di sconto immediato.

Ad esempio, se scegli un piano da 5 GB per gli Stati Uniti, pagherai 9,7$ invece di 13,99$. Un risparmio che può trasformarsi in un gelato extra o un souvenir in più. Saily accetta le principali carte di pagamento, tra cui Visa, Mastercard e American Express, e l’attivazione della eSIM è rapida e intuitiva. Il servizio è ideale per chi viaggia per vacanza o lavoro e vuole restare connesso in ogni momento, senza sorprese e senza limiti.

La promo è valida per tutti i lettori di Punto Informatico, ma solo per un periodo limitato. Vai sul link che trovi qui sotto, inserisci il codice BLAZE30 e preparati a partire con la tranquillità di una connessione globale affidabile e senza pubblicità.