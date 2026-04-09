 Saily Ultra è l'eSIM per viaggi all'estero con GB illimitati e molti altri vantaggi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Saily Ultra è l'eSIM per viaggi all'estero con GB illimitati e molti altri vantaggi

Saily Ultra è il piano eSIM ideale per chi viaggia spesso all'estero. Include GB illimitati e molti altri vantaggi, ora in sconto del 10%.
Saily Ultra è l'eSIM per viaggi all'estero con GB illimitati e molti altri vantaggi
Telecomunicazioni
Saily Ultra è il piano eSIM ideale per chi viaggia spesso all'estero. Include GB illimitati e molti altri vantaggi, ora in sconto del 10%.

Il nuovo piano di eSIM da prendere in considerazione per rimanere connessi all’estero è Saily Ultra. Questa offerta garantisce connessione con GB internazionali illimitati, insieme a molti altri servizi extra. Come ad esempio fast track, accesso alle lounge aeroportuali e NordVPN inclusa per navigare completamente in anonimo.

Per i lettori di Punto Informatico c’è un’ulteriore bella notizia: utilizzando il codice esclusivo PUNTO10 si ha diritto a un extra sconto del 10% in carrello. Per approfittarne basta andare sulla pagina dell’offerta e inserire il codice in fase di acquisto.

Vai all’offerta di Saily

Tutti i vantaggi del piano Saily Ultra

saily ultra promo

I GB illimitati sono il cuore della promo Saily Ultra: sono disponibili dati illimitati in oltre 120 destinazioni mondiali. Insieme a questo, è assicurata un’assistenza prioritaria 24/7. Ma inclusi nel prezzo ci sono molti altri servizi per salvaguardare la privacy e la sicurezza, ovvero:

  • NordVPN
  • Password manager NordPass
  • Cloud storage NordLayer
  • Incogni, tra i tool più efficaci contro lo spam e i call center

Oltre agli strumenti digitali, Saily Ultra mette a disposizione ogni mese un ingresso in una lounge aeroportuale e un pass per il fast-track. Se non utilizzati in un determinato mese, si sommano a quello successivo (devono comunque essere utilizzati entro tre mesi).

Inoltre, da menzionare c’è anche il rimborso parziale degli importi spesi per i piani di dati mobili. Stiamo parlando di un cashback dell’8%, da spendere poi sempre su Saily per l’acquisto di nuovi piani.

Ovviamente c’è la possibilità di disdire il piano in qualsiasi momento, con rimborso incluso.

Vai all’offerta di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon Leo sarà disponibile a breve: sfida lanciata a Starlink

Amazon Leo sarà disponibile a breve: sfida lanciata a Starlink
eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra

eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra
Iliad Fibra e Mobile a soli 34€ al mese in offerta speciale

Iliad Fibra e Mobile a soli 34€ al mese in offerta speciale
Kena Mobile cambia tutto: 300GB e Minuti Illimitati a soli 5,99€ al mese

Kena Mobile cambia tutto: 300GB e Minuti Illimitati a soli 5,99€ al mese
Amazon Leo sarà disponibile a breve: sfida lanciata a Starlink

Amazon Leo sarà disponibile a breve: sfida lanciata a Starlink
eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra

eSIM: con il nostro codice tagli il prezzo di Saily Ultra
Iliad Fibra e Mobile a soli 34€ al mese in offerta speciale

Iliad Fibra e Mobile a soli 34€ al mese in offerta speciale
Kena Mobile cambia tutto: 300GB e Minuti Illimitati a soli 5,99€ al mese

Kena Mobile cambia tutto: 300GB e Minuti Illimitati a soli 5,99€ al mese
Edoardo D'amato
Pubblicato il
9 apr 2026
Link copiato negli appunti