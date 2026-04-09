Saily Ultra è l'eSIM per viaggi all'estero con GB illimitati e molti altri vantaggi

Il nuovo piano di eSIM da prendere in considerazione per rimanere connessi all’estero è Saily Ultra. Questa offerta garantisce connessione con GB internazionali illimitati, insieme a molti altri servizi extra. Come ad esempio fast track, accesso alle lounge aeroportuali e NordVPN inclusa per navigare completamente in anonimo.

Per i lettori di Punto Informatico c’è un’ulteriore bella notizia: utilizzando il codice esclusivo PUNTO10 si ha diritto a un extra sconto del 10% in carrello. Per approfittarne basta andare sulla pagina dell’offerta e inserire il codice in fase di acquisto.

Tutti i vantaggi del piano Saily Ultra

I GB illimitati sono il cuore della promo Saily Ultra: sono disponibili dati illimitati in oltre 120 destinazioni mondiali. Insieme a questo, è assicurata un’assistenza prioritaria 24/7. Ma inclusi nel prezzo ci sono molti altri servizi per salvaguardare la privacy e la sicurezza, ovvero:

NordVPN

Password manager NordPass

Cloud storage NordLayer

Incogni, tra i tool più efficaci contro lo spam e i call center

Oltre agli strumenti digitali, Saily Ultra mette a disposizione ogni mese un ingresso in una lounge aeroportuale e un pass per il fast-track. Se non utilizzati in un determinato mese, si sommano a quello successivo (devono comunque essere utilizzati entro tre mesi).

Inoltre, da menzionare c’è anche il rimborso parziale degli importi spesi per i piani di dati mobili. Stiamo parlando di un cashback dell’8%, da spendere poi sempre su Saily per l’acquisto di nuovi piani.

Ovviamente c’è la possibilità di disdire il piano in qualsiasi momento, con rimborso incluso.