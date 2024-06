Saldi estivi Hostinger: hosting WordPress scontato del 75%

Se stai cercando di risparmiare e allo stesso tempo ottenere un hosting WordPress di qualità, i saldi estivi di Hostinger potrebbero fare al caso tuo. Il provider propone tre piani di web hosting con sconti fino al 75%, ideale per chiunque desideri ospitare uno o più siti web senza dover svuotare il portafoglio.

Questa software house lituana offre soluzioni flessibili per siti personali e aziendali. Vediamo nel dettaglio le tre opzioni disponibili: Premium, Business e Cloud Startup.

Saldi estivi: l’affare del decennio per hosting di qualità

Il piano Premium di Hostinger è perfetto per creare un sito personale. Avrai a disposizione 100 GB di spazio su SSD, 100 GB di traffico, un dominio gratis, due sottodomini, email gratuite, backup settimanali e altro. Ci sono anche il certificato SSL gratuito di Let’s Encrypt e la protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS.

Il piano Business è progettato per ospitare fino a 100 siti con 100.000 visite mensili, offre 200 GB di spazio su SSD, dominio gratuito, traffico illimitato, database illimitati e altro.

Infine, il piano Cloud Startup, quello più completo, pensato per prestazioni ottimizzate e risorse potenti. Grazie agli sconti fino al 75%, costano rispettivamente 2,99€/mese, 3,99€/mese e 9,99€/mese.

Durante la promozione per l’estate 2024, devi sottoscrivere l’abbonamento biennale per ottenere i prezzi sopra scontati. Il pagamento è anticipato, ma otterrai in cambio 2 mesi extra di servizio gratis.

Potrai effettuare il pagamento con carte di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute, e avrai la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Se sei in cerca di un hosting WordPress conveniente e affidabile, questi saldi estivi di Hostinger sono una chance da non perdere.