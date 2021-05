Sales Data Strategy: migliorare la strategia di vendita tramite i dati

Come è possibile implementare un'efficace Sales Data Strategy? Questo interrogativo, cruciale per le aziende che intendono mettere in modo una strategia di mercato data-driven, sarà affrontato da F2 Innovation all'interno di una nuova masterclass focalizzata sul tema e sull'obiettivo di migliorare le performance commerciali dell'azienda attraverso un corretto uso dei Customer Data:

Attraverso la corretta gestione dei Customer Data a disposizione e l'automazione dei task ripetitivi, è possibile ottenere in poche settimane miglioramenti sensibili sulle metriche chiave aziendali, quali tasso di conversione delle lead, tempi di conversione e Life Time Value dei clienti, risparmiando ore di lavoro che il team commerciale disperdere per attività non core.

Sales Data Strategy: migliora le performance della tua azienda

Speaker principale dell'evento sarà Davide Campofredano, COO F2 Innovation e Guest lecturer presso Università LUMSA e LUISS Business School; presenti, inoltre, Alessandro Cavallo, Imprenditore e Advisor, e Carlo Bossi, Manager F2 Innovation.

L'evento è previsto per l'11 giugno ed è dedicato principalmente ad imprenditori, responsabili vendite e IT. Per partecipare alla masterclass (gratuita) è necessaria l'iscrizione a questo link. Tra i temi affrontati:

Come integrare e valorizzare al meglio i dati a disposizione dell'azienda;

Come migliorare le principali metriche legate alla conversione delle opportunità commerciali;

Come integrare soluzioni di Sales Automation risparmiando ore preziose per il tuo team di vendita;

Come ottimizzare i processi di gestione delle opportunità commerciali.

L'evento si terrà esclusivamente online, con diretta streaming a partire dalle ore 16 per tutti coloro i quali avranno preventivamente ottenuto il pass mediante registrazione.

In collaborazione con F2 Innovation