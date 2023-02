Come vedere Sampdoria-Inter in streaming

Sampdoria-Inter: la penultima del campionato ospita la seconda di fronte al proprio pubblico, per la giornata 22 della Serie A. Un incrocio i cui significati vanno però ben oltre la classifica e le ambizioni in campionato, considerando come sulla panchina dei blucerchiati ci sia oggi Stankovic, per un decennio con la divisa nerazzurra e tra gli eroi dello storico triplete. Il via sul terreno del Marassi di Genova, alle ore 20:45 di lunedì 13 febbraio.

Sampdoria-Inter: guarda la partita in streaming

A tifosi e appassionati segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la voce di Gabriele Giustiniani per la telecronaca. Il commento tecnico è invece stato affidato a Massimo Gobbi.

Come anticipato in apertura, la classifica vede la squadra di casa in piena zona retrocessione, al penultimo posto con 10 punti, due in più della Cremonese e quattro meno del Verona. Un colpaccio sarebbe fondamentale per la permanenza nella massima divisione. Seconda posizione invece per gli ospiti con 43 punti, all’inseguimento del Napoli capolista al momento irraggiungibile e con alle spalle la concorrenza diretta di Roma, Lazio, Atalanta e Milan.

Queste le probabili formazioni schierate da Stankovic e Inzaghi al fischio d’inizio.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero, Amione, Gunter, Nuytinck, Leris, Winks, Rincon, Augello, Djuricic, Gabbiadini, Lammers;

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lukaku, Martinez.

