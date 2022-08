Sampdoria-Juventus (Serie A): guardala in streaming

Sampdoria-Juventus vedrà scendere in campo a Marassi due squadre che hanno iniziato la nuova stagione di Serie A con risultati diametralmente opposti. I blucerchiati sono reduci da uno 0-2 casalingo con l’Atalanta. I bianconeri, invece, hanno battuto il Sassuolo con un secco 3-0 davanti ai propri tifosi. Da una parte c’è il desiderio di un immediato riscatto, dall’altra la volontà di confermare quanto di buono visto in occasione della prima uscita. Un match dall’esito tutt’altro che scontato.

Sampdoria-Juventus (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile seguire la gara in diretta streaming su DAZN, con un ricco collegamento pre-partita. In alternativa, l’app della piattaforma è disponibile su Sky Q e con l’offerta TIMVISION.

Le formazioni schierate dal primo minuto dovrebbero vedere la presenza di alcuni neoacquisti come Depaoli per il team di mister Giampaolo e l’accoppiata Bremer-Kostic per i ragazzi di Allegri, che dovrà però fare a meno degli infortunati Di Maria e Pogba. Occhio ai reparti offensivi, dove i veterani Caputo e Quagliarella cercheranno di non sfigurare di fronte alla curva locale, mentre dall’altra parte un Vlahovic apparso decisamente ispirato cercherà di bissare la prestazione dell’esordio.

Grazie all’ abbonamento a DAZN è possibile scegliere tra le due formule proposte, Standard o Plus. La sottoscrizione non offre solo il calcio della Serie A. Il catalogo di contenuti è molto più vasto: include anche tutti i match della Major League Soccer statunitense, LaLiga spagnola e il meglio delle competizioni dal Sud America e altri sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket, i motori e tutte le produzioni originali. Tutto questo senza dimenticare interviste, approfondimenti, talk show e serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.