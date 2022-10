Come vedere Sampdoria-Roma in streaming (Serie A)

Sampdoria-Roma è la sfida della decima giornata di campionato che vede scendere in campo al Ferraris i blucerchiati alle prese con il cambio di allenatore e ancora bloccati all’ultimo posto in classifica, di fronte ai giallorossi di mister Mourinho che si trova suo malgrado a dover fare i conti con alcune assenza pesanti, in primis quella dell’argentino Dybala. Il fischio d’inizio del posticipo è in programma per le ore 18:30 di lunedì 17 ottobre.

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN, in diretta dallo stadio Marassi di Genova, con un ricco pre-match fatto di analisi, anticipazioni e approfondimenti. In alternativa, la piattaforma risulta accessibile anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Di seguito le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Sampdoria: Audero, Colley, Augello, Ferrari, Bereszynski, Rincon, Vieira, Djuricic, Sabiri, Gabbiadini, Caputo;

Roma: Rui Patricio, Smalling, Spinazzola, Mancini, Ibanez, Cristante, Matiz, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

