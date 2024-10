Samsung: addio al marchio Galaxy per gli smartphone premium?

I futuri smartphone top di gamma prodotti da Samsung potrebbero dire addio al marchio Galaxy che praticamente da sempre li contraddistingue. Il motivo sarebbe da ricondurre alle intenzioni del colosso sudcoreano di riposizionarsi nel mercato premium.

Samsung: gli smartphone premium potrebbero non essere più Galaxy

Andando più in dettaglio, un report di E-Today diffuso nelle score ore suggerisce che l’ispirazione per questo possibile cambiamento verrebbe dal mondo automobilistico. Samsung avrebbe ha guardato al modo in cui Hyundai ha utilizzato il marchio Genesis per i suoi veicoli di lusso, differenziandoli dalla gamma standard.

Attualmente, Samsung commercializza tutti i suoi smartphone, dai telefoni entry level a quelli ultra premium, con il marchio Galaxy. Questo marchio si estende non solo agli smartphone, ma anche agli smartwatch e ai tablet. Mentre l’azienda utilizza diverse nomenclature, come la serie A, la serie S, la serie Z ecc., per distinguere tra prodotti premium e quelli economici, sono ancora tutti sotto l’ombrello “Galaxy”.

Alla luce di ciò, pare che l’azienda stia cercando di abbandonare il marchio in questione per i suoi smartphone premium per metterli maggiormente in risalto. Vi sarebbero allo studio varie idee per cambiare o aggiungere marchi di smartphone, così come i pro e i contro del lancio di nuovi marchi.

Lee Young-hee, presidente e responsabile del marketing globale di Samsung, aveva già accennato a questa possibilità al CES 2024, affermando che “i clienti si aspettano un nuovo nome ogni volta che si verifica un punto di svolta innovativo”. Una delle opzioni considerate sarebbe quella di utilizzare semplicemente il marchio Samsung da solo.