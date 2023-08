Samsung al lavoro su sensore ISOCELL da 440 MP?

Il settore dell’imaging su smartphone in questi anni ha visto il lancio di una moltitudine di sensori di spicco, o di partnership che hanno elevato i comparti fotocamera di vari produttori. Stiamo parlando ad esempio della collaborazione tra Xiaomi e Leica, o tra OnePlus e Hasselblad. Oppure, della realizzazione di sensori da risoluzioni anche pari a 200 megapixel, come nel caso degli ISOCELL firmati Samsung.

Ebbene, proprio la società sudcoreana in questi giorni starebbe sviluppando una nuova linea di sensori ISOCELL da produrre e rilasciare nel corso del 2024. Tra di essi, a catturare l’attenzione è indubbiamente il sensore da ben 440 megapixel.

Samsung sta preparando un sensore da 440 MP?

A parlarne è il tipster Revegnus su Twitter, il quale ha pubblicato proprio nella giornata odierna un post tanto conciso quanto intrigante. In esso si legge, come potete vedere sotto, che Samsung sta preparando tre sensori ISOCELL di ultima generazione: un GN6 da 50MP con dimensione pari a 1.6μm; un ISOCELL HP7 da 200 MP e dimensione pari a 0.6μm; e una lente HU1 da 440 MP dalla dimensione non precisata.

Samsung ISOCELL sensors being mass-produced in the latter half of 2024. – 200MP with 0.6μm HP7

– 50MP with 1.6μm GN6

– 440MP with ??μm HU1 — Revegnus (@Tech_Reve) August 17, 2023

Andare oltre la soglia dei 200 megapixel è una scommessa non indifferente e, a oggi, anche eccessiva agli occhi degli addetti ai lavori. Un sensore da 440 megapixel difficilmente verrà implementato a breve in uno chassis per smartphone, e i rendimenti su tali soluzioni di imaging sono decrescenti, almeno stando alle ultime analisi dei produttori. Di conseguenza, per adottarlo su un telefono come Samsung Galaxy S25 Ultra – uno dei principali candidati per il debutto dell’ISOCELL HU1 – servirà anzitutto un chip ad hoc, e una scocca più spessa per ospitare il sensore.

Al momento questi restano i primi rumor relativi all’ISOCELL da 440 megapixel; pertanto, consigliamo di prenderli con le pinze. Tuttavia, l’interesse non manca. Nel frattempo, altre indiscrezioni emergono relativamente al primo tablet pieghevole Samsung.