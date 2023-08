Samsung sta sviluppando il suo primo tablet pieghevole: sarà Z Tab?

Quando si parla di display innovativi pronti a definire il futuro dei dispositivi mobili e laptop, Samsung è indubbiamente in prima linea. Quando lo scorso maggio abbiamo assistito alla presentazione di Rollable Flex, pannello che si arrotola verticalmente come una pergamena, siamo rimasti a bocca aperta dinanzi all’evoluzione di tali tecnologie firmate dal colosso sudcoreano. Il prossimo passo più vicino al rilascio sul mercato, però, sembra essere un tablet pieghevole. In una intervista del 28 luglio, infatti, TM Roh di Samsung ha dato delle conferme implicite molto interessanti.

Samsung al lavoro su tablet foldable

Come fatto notare dai colleghi di Android Authority, in una intervista con The Independent il capo della divisione mobile di Samsung ha affermato: “Le persone aprono un libro per leggere e aprono un taccuino per scrivere qualcosa. Quando non vengono utilizzati o quando si è in movimento, possono essere ripiegati e chiusi, il che li rende più compatti e portatili, oltre a proteggere le informazioni importanti all’interno. È solo una parte naturale del comportamento umano”, aggiungendo poi che la società sta “investendo molte risorse” su tablet e laptop “pronti a fornire innovazione significativa ai consumatori”.

L’obiettivo attuale è quello di dare vita a un “Galaxy Z Tab” con specifiche top di gamma e un display che possa veramente elevare il marchio nel segmento foldable, definendolo come il numero uno al mondo. A oggi i rivali restano pochi, ma stanno aumentando. Su tutti, recentemente HONOR ha sorpreso il pubblico presentando lo smartphone pieghevole più sottile al mondo.

Sul fronte dei tablet, però, mancano ancora modelli veramente di spicco. Lenovo si è già lanciata alla carica con laptop touchscreen pieghevoli, ma il target di Samsung sarà differente, almeno in questo caso. Dopo un tablet di successo, magari, con la medesima tecnologia proporrà il suo laptop foldable.