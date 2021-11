Samsung annuncia One UI 4 (Android 12) per Galaxy S21

A distanza di circa due mesi dal rilascio delle versione beta, Samsung ha annunciato la disponibilità di One UI 4 per la serie Galaxy S21. L'aggiornamento software include ovviamente tutte le novità di Android 12, oltre alle varie personalizzazioni sviluppate dal produttore coreano. Contestualmente è stato distribuito un update per quattro smartwatch.

One UI 4 per i Samsung Galaxy S21

One UI è il nome utilizzato da Samsung per indicare la versione custom di Android, Tizen e Wear OS per smartphone, tablet e smartwatch. Non è solo un'interfaccia, in quanto introduce profonde modifiche al sistema operativo e include diverse app proprietarie. Sui Galaxy S21, annunciati il 14 gennaio, era installata la versione 3.1 basata su Android 11. Da oggi è iniziata la distribuzione di One UI 4 basata su Android 12. L'effettiva disponibilità varia da paese a paese.

Ovviamente le prime novità visibili al termine dell'installazione sono quelle estetiche. Samsung ha preso spunto dal design Material You di Google per modificare l'aspetto degli elementi grafici. Sono disponibili nuove palette di colori che consentono di cambiare il “look and feel” di schermata home, icone, menu, pulsanti, widget e sfondo. Dalla tastiera virtuale è possibile inoltre accedere a nuove emoji, GIF e sticker.

Gli utenti troveranno la nuova Privacy Dashboard che permette di gestire le autorizzazioni concesse alle app. Samsung ha inoltre aggiunto nuovi indicatori che segnalano quando le app accedono a microfono e fotocamera.

In base alla roadmap pubblicata nella versione coreana di Samsung Members, i recenti Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 con One UI 3.1.1 verranno aggiornati a dicembre, insieme alla serie Galaxy Note. Altri dispositivi riceveranno One UI 4 nel corso dei prossimi mesi (fino a luglio 2022).