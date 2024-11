Samsung: batteria pieghevole per dispositivi tri-fold

Già da qualche tempo a questa parte circolano indiscrezioni secondo le quali Samsung potrebbe lanciare sul mercato uno smartphone tri-fold, al pari di quanto fatto da Huawei a inizio anno con il Mate XT. A sostegno di queste voci, nel corso delle ultime ore è emerso un brevetto che fa riferimento a un’inedita batteria pieghevole.

Samsung: batteria pieghevole per device pieghevoli

Si tratterebbe di una soluzione praticamente unica nel suo genere, che il colosso sudcoreano potrebbe valutare di implementare all’interno del suo prossimo device tri-folding. Si tratta di una batteria a cella singola, progettata per allinearsi al meccanismo del suo device a tre pieghe. Funziona utilizzando materiali flessibili che consentono alla batteria di piegarsi insieme allo schermo del dispositivo su cui viene installata.

L’immagine nel brevetto, visibile anche in alto, suggerisce che la batteria ha tre punti di piegatura, che consentiranno di inserire una batteria di grande capacità all’interno di dispositivi complessi. Considerando che un meccanismo pieghevole occupa una grande quantità di spazio, lasciandone meno per la batteria, questa potrebbe essere decisamente un’ottima soluzione, sia per ottimizzare le prestazioni finali che per non andare a incidere sul design del prodotto.

Da tenere presente che, al pari di qualsiasi altro brevetto, il fatto che vi sia questa proprietà intellettuale non assicura in alcun modo che Samsung andrà effettivamente ad adottare questa soluzione o che lo farà nell’immediato futuro. Molto spesso, infatti, i brevetti non trovano concreta applicazione, ma garantiscono comunque alle aziende che li depositano di poterne disporre qualora dovesse rivelarsi utile.