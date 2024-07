Samsung Chromebook Go a solo 179€ con le offerte Prime Day Amazon

Samsung Chomebook Go è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale in occasione dei Prime Day 2024. Il computer portatile sottile, leggero e veloce può essere tuo a soli 179 euro invece di 229 (prezzo mediano). Per usufruire della promozione, valida fino a domani, devi essere iscritto a Prime: riscatta la tua prova gratuita qui.

Samsung Chromebook Go: il laptop leggero e veloce per lavoro e studio

Questo Samsung Chromebook è perfetto per studenti e professionisti in movimento, grazie al suo design sottile e leggero. Dall’elegante colore argento, include un display Full HD LED da 14 pollici con immagini nitide e colori brillanti, con una cerniera che ruota fino a 180° per darti la massima versatilità.

Il Galaxy Chromebook è resistente agli urti, assicurando che il tuo dispositivo rimanga protetto in ogni situazione. La struttura robusta è ideale per l’uso in ogni situazione, dentro o fuori l’aula o l’ufficio, in modo che possa affrontare qualsiasi tipo di imprevisto.

La connettività Wi-Fi Certified 6 ti permette di rimanere connesso ovunque ti trovi, per una batteria impressionante che con una sola carica ti permette di utilizzarlo fino a 12 ore. Potrai affrontare un’intera giornata di studio o lavoro senza preoccuparti della ricarica.

Infine, il dispositivo dotato di una serie di porte versatili che aumentano le tue possibilità di utilizzo: le porte USB Tipo-C e USB 3.2, insieme all’earjack e allo slot per schede di memoria, ti permettono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori di cui hai bisogno.

Migliora la tua esperienza di studio, lavoro e intrattenimento con Samsung Galaxy Chromebook Go in offerta a 179 euro per i Prime Day.