Samsung conferma che il suo trifold arriverà quest'anno

Il tanto atteso e chiacchierato smartphone pieghevole trifold di Samsung è in dirittura d’arrivo. La conferma arriva direttamente dalla stessa azienda, precisamente da TM Roh, il capo della divisione mobile, parlando con i media durante l’IFA di Berlino, il quale ha dichiarato che lo sviluppo è in fase finale e che il lancio sul mercato è previsto entro la fine di quest’anno.

Samsung: il trifold arriverà entro la fine di quest’anno

Non c’è ancora una data precisa, ma dato che la fine dell’anno è a malapena a tre mesi di distanza, è evidente che non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.

Con ogni probabilità, però, il dispositivo non sarà disponibile a livello globale. Da precedenti report si apprende infatti che il colosso sudcoreano desidera sperimentare semplicemente il mercato con la prima iterazione del suo trifold rendendolo disponibile in quantità limitate e solo in mercati selezionati. Una seconda iterazione migliorata tenendo conto dei feedback, qualora effettivamente proposta, potrebbe vedere un lancio più ampio in un momento non meglio precisato del prossimo anno.

Da notare, inoltre, che Samsung non ha ancora confermato il nome, ma voci di corridoio suggerisco che il dispositivo possa chiamarsi Galaxy Z TriFold.

Per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma è quasi certo che andrà a collocarsi al di sopra dell’attuale Galaxy Z Fold 7. Considerando che quest’ultimo è già a 1.999 dollari, il prezzo del trifold sarà sicuramente oltre la soglia dei 2.000 dollari, una cifra non esattamente alla portata di chiunque.