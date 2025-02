Samsung: il lancio del tri-fold è sempre più vicino

Samsung intende lanciare sul mercato il suo primo dispositivo tri-fold e a quanto pare al grande girono non dovrebbe mancare ancora molto. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal portale ETNews, infatti, la sudcoreana punta a un debutto assieme ai “soliti” pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 in occasione del tradizionale evento Unpacked estivo che dovrebbe tenersi a luglio.

Samsung: il tri-fold verrà lanciato insieme agli altri pieghevoli

Se le cose andassero davvero in questo modo, per il 2025 Samsung andrebbe a raddoppiare il numero di nuovi pieghevoli passando da due a quattro, dato che oltre al trifold è atteso anche il Galaxy Z Flip FE, una variante economica del classico Flip.

Sempre in base alle indiscrezioni, Samsung dovrebbe iniziare ad acquistare i componenti per cominciare la produzione in serie del dispositivo ad aprile.

Da tenere presente che in base alle indiscrezioni emerse fino ad oggi lo smartphone tri-fold di Samsung potrebbe chiamarsi Galaxy G Fold, in riferimento al modo in cui gli schermi si piegano, ovvero internamente. La soluzione scelta da Samsung andrebbe a proteggere il display foldable, che dovrebbe avere una diagonale di 9,96 pollici, e richiederebbe l’aggiunta di uno schermo esterno di copertura che dovrebbe misurare 6,49 pollici.

Oltre a ciò, si vocifera che il digitalizzatore, sfruttando dal colosso sudcoreano per l’input della penna suoi suoi smartphone esistenti, non verrà installato. Poiché il dispositivo deve essere piegato due volte, è inevitabile che sarà naturalmente più spesso di un normale telefono pieghevole e l’assenza del digitalizatore contribuirebbe a non far aumentare ulteriormente il volume del telefono.