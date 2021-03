Samsung consegna i Galaxy S21 con i droni

La chiusura dei negozi fisici in seguito allo scoppio della pandemia COVID-19 ha portato ad un netto incremento degli acquisti online. In alcuni casi i tempi di attesa sono superiori al previsto, quindi Samsung ha pensato ad un’alternativa per consegnare i suoi prodotti più velocemente possibile. Grazie alla partnership con Manna Drone Delivery, i suoi dispositivi vengono portati a destinazione con i droni.

Droni per consegnare i Galaxy S21 in Irlanda

Il servizio è attualmente disponibile solo per i residenti di Oranmore, una cittadina nella contea di Galway (Irlanda). Gli utenti che effettueranno gli acquisti online sul sito irlandese di Samsung riceveranno il prodotto con i droni di Manna Drone Delivery. I droni possono volare ad un’altezza massima di 80 metri e ad una velocità di 60 Km/h. Considerate le piccole distanze da coprire, le consegne a domicilio avvengono in circa 3 minuti (se le condizioni del tempo sono favorevoli).

Il servizio, che verrà esteso a tutto il paese in futuro, permette di consegnare solo un numero ridotto di prodotti (non troppo pesanti). Oltre agli smartphone della serie Galaxy S21, i droni possono trasportare il tablet Galaxy Tab S7, gli auricolari Galaxy Buds Pro, lo smartwatch Galaxy Watch 3 e i recenti modelli della serie Galaxy A, tra cui Galaxy A72 e A52.

Per Manna Drone Delivery si tratta della prima collaborazione con un’azienda tech. Finora i suoi droni sono stati utilizzati per consegnare generi alimentari, libri e farmaci.