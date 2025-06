Samsung domina il mercato smartphone nel Q1 2025

A dominare il mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2025 è stata Samsung. Il merito è tutto dalla serie Galaxy S25, visto e considerato che il colosso sudcoreano ha prodotto ben 64 milioni di device parte della gamma nel periodo che va da gennaio a marzo di quest’anno, un numero nettamente superiore a quello di qualsiasi altra azienda al mondo.

Samsung leader del mercato smartphone nel primo trimestre del 2025

Il tutto lo si apprende da un recente report di TrendForce, nel quale viene altresì sottolineato che Samsung ha conquistato una quota di mercato del 22% in termini di produzione durante il primo trimestre e che la produzione di smartphone del colosso sudcoreano in questo trimestre è superiore del 21% rispetto a quello precedente. Da tenere presente che il risultato è stato raggiunto prima dell’imposizione dei dazi di Trump che si sono invece fatti sentire sulle vendite del secondo trimestre.

A occupare la seconda posizione in classifica troviamo poi Apple, con 48 milioni di iPhone prodotti, vale a dire il 40% in meno rispetto al trimestre precedente. La “mela morsicata” ha stentato in in mercati come la Cina, dove le vendite sono nettamente calate. La quota di mercato che l’azienda riesce a detenere con questi numeri in termini di produzione è del 17%.

Relativamente agli altri brand, Xiaomi si piazza al terzo posto con 42 milioni di smartphone prodotti nel primo trimestre del 2025, ovvero il 7% in meno rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, e una quota di mercato del 14%. OPPO ha prodotto 27 milioni di smartphone, vale a dire il 26% in meno su base trimestrale. Vivo è invece al quarto post con 24 milioni di dispositivi e Transsion al quinto posto con 22 milioni.