Samsung Exynos 2500: nuovo chip per Galaxy Z Flip 7

Samsung ha annunciato il nuovo Exynos 2500. Il chip rappresenta l’offerta di punta del produttore coreano. Farà quindi concorrenza a Snapdragon 8 Elite di Qualcomm e Apple A18 che usano lo stessa tecnologia di processo. Verrà integrato nel nuovo Galaxy Z Flip 7 che debutterà il 9 luglio.

Samsung Exynos 2500: specifiche complete

Il nuovo Exynos 2500 viene realizzato con tecnologia di processo GAA (Gate-All-Around) a 3 nanometri. Il SoC integra una CPU a dieci core in configurazione 1+2+5+2: un core ARM Cortex-X925 a 3,3 GHz, due core ARM Cortex-A725 a 2,74 GHz, cinque core ARM Cortex-A725 a 2,36 GHz e due core ARM Cortex-A520 a 1,8 GHz. Le prestazioni sono il 15% superiori a quelle del precedente Exynos 2400.

È presente inoltre una GPU Xclipse 950 basata sull’architettura RDNA 3 di AMD. Supporta ray tracing hardware, variabile rate shading e display fino a risoluzione 4K con refresh rate di 120Hz.

La connettività è garantita da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS e 5G (download fino a 12,1 Gpbs e upload fino a 3.67 GHz). Il chip supporta memorie LPDDR5X, storage UFS 4.0, fotocamere fino a 320 megapixel e USB 3.2 Type-C.

Nel comunicato stampa relativo all’evento Unpacked del 9 luglio, Samsung ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale. Il SoC integra una NPU (Neural Processing Unit) in grado di eseguire i modelli AI direttamente sullo smartphone. Raggiunge prestazioni di 59 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), un miglioramento del 39% rispetto al precedente Exynos 2400. Verrà sfruttata per varie funzionalità AI, come quelle di editing fotografico.

Come detto, il nuovo Exynos 2500 verrà utilizzato per il Galaxy Z Flip 7. Nel Galaxy Z Fold 7 ci sarà lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.