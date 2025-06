Samsung Unpacked: nuovi pieghevoli il 9 luglio

Samsung ha comunicato la data del prossimo evento Unpacked: 9 luglio. Gli utenti potranno seguire la diretta streaming da New York a partire dalle ore 10:00 (le 16:00 in Italia). Il produttore coreano annuncerà la settima generazione degli smartphone pieghevoli. La novità assoluta dovrebbe essere il Galaxy Z Fold 7 Ultra.

Tre smartphone pieghevoli?

Nel breve video pubblicato da Samsung ci sono due indizi. Il primo riguarda lo spessore degli smartphone. In base alle ultime indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe avere uno spessore di 4,5 millimetri (aperto). Il secondo indizio è la scritta “Ultra Unfolds“.

Il produttore dovrebbe quindi annunciare un Galaxy Z Fold 7 Ultra (nome non confermato) con schermo interno da 8 pollici, schermo esterno da 6,5 pollici e fotocamera posteriore principale da 200 megapixel. Sarebbe in pratica la versione internazionale del Galaxy Z Fold Special Edition venduto solo in Corea del Sud.

Il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe integrare il processore Snapdragon 8 Elite. Samsung utilizzerà invece il nuovo processore Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip 7. Per quanto riguarda i prezzi si prevede un aumento fino a 200 euro rispetto agli attuali modelli.

Nel comunicato stampa viene evidenziata l’importanza crescente dell’intelligenza artificiale. Grazie alle tecnologie AI, gli smartphone sono diventati “smart companion” che comprendono le intenzioni dell’utente e rispondono in tempo reale. I nuovi pieghevoli avranno un’interfaccia potenziata dall’AI.

Samsung dovrebbe annunciare anche gli smartwatch Galaxy Watch 8 e un nuovo Galaxy Watch Ultra. L’evento Unpacked del 9 luglio potrà essere seguito in live streaming sul sito ufficiale e su YouTube.