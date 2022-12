Samsung Galaxy A13, prezzo da sogno: su Amazon è REGALATO

Oggi su Amazon acquisti il Samsung Galaxy A13 a soli 157 euro, invece di 219 euro. Si tratta di uno smartphone muletto che però va una bomba. Una delle sue particolarità assolute è la batteria che dura tantissimo. Grazie ai suoi 5000mAh e a una gestione intelligente dei consumi potrai utilizzare questo smartphone senza ricaricarlo per molto tempo, anzi giorni.

Samsung Galaxy A13: ottima idea regalo

Amazon ti sta regalando il Samsung Galaxy A13 a soli 157 euro. Potrebbe essere una buona idea regalo visto l’avvicinarsi delle feste. Cosa c’è di più utile di uno smartphone Android con ecosistema Samsung? Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out. In questo modo lo acquisti subito pagandolo un po’ alla volta senza pesare troppo.

Il suo display Real Smooth ti offre un’esperienza visiva unica e fluida grazie anche alla frequenza di aggiornamento da 90Hz. La tripla fotocamera da 50MP assicura scatti sempre perfetti e selfie divertenti con la fotocamera frontale da 5MP. E con il processore Octa-core tutto diventa ancora più veloce per prestazioni nella norma. Acquistalo subito a soli 157 euro, invece di 219 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.