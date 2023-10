Samsung Galaxy A14 scende sotto i 200 euro su Amazon: che OCCASIONE!

Parallelamente allo sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A34 5G Amazon rilancia un altro dispositivo mobile del medesimo brand a un prezzo molto accessibile. In questo caso si scende addirittura sotto i 200 euro per uno dei modelli low-cost più apprezzati sul mercato. Fidati di noi: con Samsung Galaxy A14 5G vai sul sicuro, e se lo acquisti oggi al 35% in meno lo riceverai lunedì!

Approfitta dello sconto su Samsung Galaxy A14 5G!

Come da nostra prassi non può mancare anzitutto l’analisi delle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A14 5G, telefono che si presenta con un chipset octa-core dalle performance favolose, ma che grazie al sistema operativo Android 13 con personalizzazione One UI Core 5 riesce a offrire un’esperienza fluida anche in multitasking. A influire è anche la dotazione di 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna con espansione possibile tramite slot microSD.

La batteria da 5.000 mAh garantisce molta autonomia, tanto da raggiungere se non superare la giornata di attività continua. Il display è un pannello PLS LCD da 6,6 pollici FHD+ con 90Hz di frequenza di aggiornamento. Infine, lato fotocamera segnaliamo la presenza di un sensore anteriore da 13 MP e tre posteriori da 50 megapixel, 2 MP macro e 2 MP profondità.

Dal prezzo di listino di 269,90 euro si scende quindi a 174,66 euro. Uno sconto del 35% che viene accompagnato dalla consegna gratuita in due giorni effettuando l’acquisto oggi, sabato 28 ottobre. Il pagamento può anche essere effettuato a rate con Cofidis. La stessa offerta non vale per i colori Lime e Black, venduti a cifre nettamente superiori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.