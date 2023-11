Samsung Galaxy A23 5G al 40% in meno su Amazon? È tutto vero, compralo ora!

Lo smartphone iPhone 14 in offerta su Amazon costa troppo per te? O le tue esigenze non sono così elevate, e ti basta acquistare un telefono di fascia medio-bassa risparmiando così centinaia di euro? Il portale di e-commerce gestito da Andy Jassy ti propone, grazie a un rivenditore di terze parti, il modello Samsung Galaxy A23 5G al 39% in meno, portando così il prezzo finale quasi al minimo storico.

Le specifiche di Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23 5G è un ottimo telefono se non hai altre necessità oltre all’uso di servizi di messaggistica, social network e magari qualche gioco semplice. Il display Infinity-V da 6,6 pollici con notch a goccia è perfetto per vedere video e serie TV in streaming in maniera nitida, con colori sempre soddisfacenti. Il cuore pulsante è poi un processore octa-core accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna espandibile, un kit a dir poco infallibile.

La batteria da 5.000 mAh garantisce autonomia a sufficienza per raggiungere – se non superare – la giornata. Il sistema quad-camera posteriore con lente da 50 megapixel restituisce buone fotografie anche ultra-grandangolari e macro. Infine, il sistema operativo Android 12 resta una certezza per accedere a migliaia di applicazioni.

Il prezzo, dunque, a quanto ammonta? Si parla di 214,90 euro al posto di 349,90 euro, con pagamento completabile anche a rate tasso zero con Cofidis e consegna in un giorno garantita dal servizio prime. Il rivenditore di terze parti italiani gode di molte recensioni positive; pertanto, potrete fidarvi di questo acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.