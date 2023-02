Samsung Galaxy A23: su Amazon a rate tasso zero da soli 46€

Rate tasso zero e sconto immediato del 33% acquistando il fantastico Samsung Galaxy A23 5G su Amazon. Il giusto compromesso tra prezzo e prestazioni è arrivato. Approfittane subito. Mettilo nel carrello a soli 233 euro, invece di 349 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a interessi zero da soli 46 euro al mese. Disponibilità immediata e consegna gratuita.

Questo smartphone Android combina un ottimo risparmio con prestazioni interessanti. In primis il display ti assicura un’esperienza ancora più grande. Dotato di tecnologia Infinity-V PLS LCD offre un ampio schermo da 6,6 pollici. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento da 120Hz tutto è molto fluido e senza alcuna interruzione, sia scorrendo tra i menù che giocando duro.

Samsung Galaxy A23: lo smartphone con la S maiuscola

Il Samsung Galaxy A23 ha un carattere forte. Semplice, ma unico ha saputo imporsi sul mercato facendo innamorare chi cerca l’essenziale che abbia potenza. Le quattro fotocamere assicurano scatti da vero professionista. La principale da 50MP è coadiuvata dalle altre che rispettivamente offrono 2MP x2 e 5MP. La batteria da 5000mAh dura 2 giorni e il processore Octa-core consente maggiore velocità.

Acquistalo subito da soli 46 euro al mese a tasso zero per 5 mesi.

